Індія передала Україні препарат від коронавірусу: коли його використовуватимуть
Україна отримала від Індії у якості гуманітарної допомоги партію антивірусних препаратів "OMVIR", які використовуються у лікуванні пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19.
Зокрема, Індія передала 50 тисяч капсул препарату "OMVIR". Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 канал.
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Діюча речовина препарату осельтамівір фосфат. За словами Степанова препарату вистачить для лікування близько 5 тисячі пацієнтів.
Тобто, протоколом лікування COVID-19 передбачено застосування препарату лише у випадку супутнього захворювання на грип, в інших випадках лікувати OMVIR не будуть.
Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (235,9), Чернівецькій (235,1) та Закарпатській (208,5) областях.
На госпіталізації перебувають 3 968 людей, з них 104 підключені до апарату ШВЛ.