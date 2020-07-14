Україна отримала від Індії у якості гуманітарної допомоги партію антивірусних препаратів "OMVIR", які використовуються у лікуванні пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19.

Зокрема, Індія передала 50 тисяч капсул препарату "OMVIR". Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 канал.

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Діюча речовина препарату осельтамівір фосфат. За словами Степанова препарату вистачить для лікування близько 5 тисячі пацієнтів.

Максим Степанов “Кількість лікарського засобу, тобто 50 тисяч капсул розрахована на лікування 5 тисячі пацієнтів. Препарат входить до українського національного протоколу щодо лікування коронавірусної хвороби, коли є супутнє захворювання на грип”.

Тобто, протоколом лікування COVID-19 передбачено застосування препарату лише у випадку супутнього захворювання на грип, в інших випадках лікувати OMVIR не будуть.

Важливо! Станом на 14 липня в Україні виявили 54 771 інфікованого, з яких видужали 27 154, але померли – 1 412 пацієнтів. Так, активних хворих наразі 26 205.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (235,9), Чернівецькій (235,1) та Закарпатській (208,5) областях.

На госпіталізації перебувають 3 968 людей, з них 104 підключені до апарату ШВЛ.