Украина получила от Индии в качестве гуманитарной помощи партию антивирусных препаратов "OMVIR", которые используются в лечении пациентов, больных коронавирусом COVID-19.

В частности, Индия передала 50 тысяч капсул препарата "OMVIR". Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.

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Действующее вещество препарата – осельтамивир фосфат. По словам Степанова препарата хватит для лечения около 5 тысяч пациентов.

Максим Степанов "Количество лекарственного средства, то есть 50 тысяч капсул, рассчитано на лечение 5 тысяч пациентов. Препарат входит в украинский национальный протокол по лечению коронавирусной болезни, когда есть сопутствующее заболевание гриппом"

То есть, протоколом лечения COVID-19 предусмотрено применение препарата только в случае сопутствующего заболевания гриппом, в других случаях лечить OMVIR не будут.

Важно! По состоянию на 14 июля в Украине обнаружили 54 771 инфицированного, из которых выздоровели 27 154, но умерли – 1 412 пациентов. Так, активных больных сейчас 26 205.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (235,9), Черновицкой (235,1) и Закарпатской (208,5) областях.

На госпитализации находятся 3 968 человек, из них 104 подключены к аппарату ИВЛ.