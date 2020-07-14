Индия передала Украине препарат от коронавируса: когда его будут использовать
Украина получила от Индии в качестве гуманитарной помощи партию антивирусных препаратов "OMVIR", которые используются в лечении пациентов, больных коронавирусом COVID-19.
В частности, Индия передала 50 тысяч капсул препарата "OMVIR". Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.
Читайте также В Украине 54 771 человек заболел коронавирусом
Действующее вещество препарата – осельтамивир фосфат. По словам Степанова препарата хватит для лечения около 5 тысяч пациентов.
То есть, протоколом лечения COVID-19 предусмотрено применение препарата только в случае сопутствующего заболевания гриппом, в других случаях лечить OMVIR не будут.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (235,9), Черновицкой (235,1) и Закарпатской (208,5) областях.
На госпитализации находятся 3 968 человек, из них 104 подключены к аппарату ИВЛ.