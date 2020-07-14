В Украине 54 771 человек заболел коронавирусом

За минувшие сутки инфицировались еще 638 украинцев. По состоянию на 14 июля количество больных COVID-19 в Украине выросло до 54 771, из них 906 детей и 7 499 медицинских работников.

В общем выздоровели 27 154 человека, у которых диагностировали COID-19, из которых 651 пациент получил отрицательный ПЦР-тест на протяжении минувших суток. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.

Читайте также Человечество не вернется к нормальной жизни в ближайшее время, – ВОЗ Несмотря на это, от начала пандемии 1 412 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений. За минувшие сутки наибольшее количество новых заражений обнаружили во Львовской области (+147), Закарпатской области (+67) и городе Киев (+112). Распространение коронавируса в областях Львовская область – 7 254;

Киев – 6 350;

Черновицкая область – 5 184:

Ровненская область – 4 740;

Закарпатская область – 4 055;

Киевская область – 3 090;

Волынская область – 3 080;

Ивано-Франковская область – 3 127;

Харьковская область – 2 723;

Тернопольская область – 2 276;

Винницкая область – 2 148;

Одесская область – 2 258;

Житомирская область – 1 542;

Днепропетровская область – 1 146;

Хмельницкая область – 909;

Кировоградская область – 674;

Черкасская область – 755;

Донецкая область – 765;

Запорожская область – 622;

Черниговская область – 612;

Николаевская область – 487;

Полтавская область – 334;

Сумская область – 341;

Херсонская область – 204;

Луганская область – 95. Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки в Украине исследовали 9 711 образцов методом ПЦР. Всего исследованы ПЦР 813 396 образцов и ИФА 370 053 образца.