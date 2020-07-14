В Украине 54 771 человек заболел коронавирусом

Распространение коронавируса в Украине
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За минувшие сутки инфицировались еще 638 украинцев. По состоянию на 14 июля количество больных COVID-19 в Украине выросло до 54 771, из них 906 детей и 7 499 медицинских работников.
В общем выздоровели 27 154 человека, у которых диагностировали COID-19, из которых 651 пациент получил отрицательный ПЦР-тест на протяжении минувших суток. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.
За сутки в Украине исследовали 9 711 образцов методом ПЦР. Всего исследованы ПЦР 813 396 образцов и ИФА 370 053 образца.
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