В Україні 54 771 людина захворіла на коронавірус

За минулу добу інфікувався ще 638 українців. Станом на 14 липня кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла до 54 771, з них 906 дітей та 7 499 медичних працівників.

Загалом одужали 27 154 людини, в яких діагностували COID-19, з яких 651 пацієнт отримав негативний ПЛР-тест впродовж минулої доби. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 канал.

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Попри це, від початку пандемії 1 412 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень.

За минулу добу найбільшу кількість нових інфікувань виявили у Львівській області (+147), Закарпатській області (+67) та місті Київ (+112).

Поширення коронавірусу в областях

Львівська область – 7 254;

Київ – 6 350;

Чернівецька область – 5 184:

Рівненська область – 4 740;

Закарпатська область – 4 055;

Київська область – 3 090;

Волинська область – 3 080;

Івано-Франківська область – 3 127;

Харківська область – 2 723;

Тернопільська область – 2 276;

Вінницька область – 2 148;

Одеська область – 2 258;

Житомирська область – 1 542;

Дніпропетровська область – 1 146;

Хмельницька область – 909;

Кіровоградська область – 674;

Черкаська область – 755;

Донецька область – 765;

Запорізька область – 622;

Чернігівська область – 612;

Миколаївська область – 487;

Полтавська область – 334;

Сумська область – 341;

Херсонська область – 204;

Луганська область – 95.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За добу в Україні дослідили 9 711 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 813 396 зразків та ІФА 370 053 зразки.