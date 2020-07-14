В Україні 54 771 людина захворіла на коронавірус
За минулу добу інфікувався ще 638 українців. Станом на 14 липня кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла до 54 771, з них 906 дітей та 7 499 медичних працівників.
Загалом одужали 27 154 людини, в яких діагностували COID-19, з яких 651 пацієнт отримав негативний ПЛР-тест впродовж минулої доби. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 канал.
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Попри це, від початку пандемії 1 412 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень.
За минулу добу найбільшу кількість нових інфікувань виявили у Львівській області (+147), Закарпатській області (+67) та місті Київ (+112).
Поширення коронавірусу в областях
- Львівська область – 7 254;
- Київ – 6 350;
- Чернівецька область – 5 184:
- Рівненська область – 4 740;
- Закарпатська область – 4 055;
- Київська область – 3 090;
- Волинська область – 3 080;
- Івано-Франківська область – 3 127;
- Харківська область – 2 723;
- Тернопільська область – 2 276;
- Вінницька область – 2 148;
- Одеська область – 2 258;
- Житомирська область – 1 542;
- Дніпропетровська область – 1 146;
- Хмельницька область – 909;
- Кіровоградська область – 674;
- Черкаська область – 755;
- Донецька область – 765;
- Запорізька область – 622;
- Чернігівська область – 612;
- Миколаївська область – 487;
- Полтавська область – 334;
- Сумська область – 341;
- Херсонська область – 204;
- Луганська область – 95.
За добу в Україні дослідили 9 711 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 813 396 зразків та ІФА 370 053 зразки.