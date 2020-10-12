Вчені встановили, що люди з другою, третьою і четвертою групами крові більше схильні до ризику серцево-судинних патологій, ніж люди з першою групою крові.

Команда дослідників з Університетського медичного центру Гронінгена, Нідерланди, вважає, що лікарі при оцінці ризиків для здоров'я хворого повинні враховувати групу крові, пише Medical news today.

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До своїх висновків науковці дійшли шляхом проведення метааналізу праць, які розповідають про серцево-судинні захворювання, включаючи серцевий напад і серцеву недостатність. Дані містили інформацію більш ніж 1,3 мільйона дорослих людей.

Як група крові впливає на серцево-судинні захворювання

Група виділила 771 113 осіб з не першою групою крові та 519 743 людини з першою групою крові. Серед людей з не першою групою крові 1,5% (11 437) мали коронарний напад або синдром – в порівнянні з 1,4% (7 220) людей з першою групою крові.

В аналізі загальних серцево-судинних ускладнень вчені виділили 708 276 осіб з не першою групою крові та 476 868 осіб з першою групою крові. Серед людей з не першою групою крові 2,5% (17 449) мали серцево-судинні ускладнення – в порівнянні з 2,3% (10 916) з першою групою крові.

Виявилося, що не перша група крові пов'язана 9% підвищенням ризику коронарного синдрому і 9% підвищенням ризику серцево-судинних захворювань, особливо інфаркту міокарда,

– розповіли науковці.

Чому перша група крові допомагає уникнути серцево-судинних захворювань

Вчені зазначають, що у людей з не першою групою крові вища концентрація протеїну під назвою фактор фон Вілебранда. Крім того, у людей з не першою групою крові, особливо у людей з другою групою, зазвичай вищий рівень холестерину, а це відомий фактор ризику.



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