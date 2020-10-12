Ученые установили, что люди со второй, третьей и четвертой группами крови более подвержены риску сердечно-сосудистых патологий, чем люди с первой группой крови.

Команда исследователей из Университетского медицинского центра Гронингена, Нидерланды, считает, что врачи при оценке рисков для здоровья больного должны учитывать группу крови, пишет Medical news today.

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К своим выводам ученые пришли путем проведения метаанализа работ, рассказывающих о сердечно-сосудистых заболеваниях, включая сердечный приступ и сердечную недостаточность. Данные содержали информацию более чем 1,3 миллиона взрослых людей.

Как группа крови влияет на сердечно-сосудистые заболевания

Группа выделила 771 113 человек с не первой группой крови и 519 743 человека с первой группой крови. Среди людей с не первой группой крови 1,5% (11 437) имели коронарный приступ или синдром – по сравнению с 1,4% (7220) людей с первой группой крови.

В анализе общих сердечно-сосудистых осложнений ученые выделили 708 276 человек с не первой группой крови и 476 868 человек с первой группой крови. Среди людей с не первой группой крови 2,5% (17 449) имели сердечно-сосудистые осложнения – по сравнению с 2,3% (10 916) с первой группой крови.

Оказалось, что не первая группа крови связана 9% повышением риска коронарного синдрома и 9% повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно инфаркта миокарда,

– рассказали ученые.

Почему первая группа крови помогает избежать сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые отмечают, что у людей с не первой группой крови высокая концентрация протеина под названием фактор фон Виллебранда. Кроме того, у людей с не первой группой крови, особенно у людей со второй группой, обычно высокий уровень холестерина, а это известный фактор риска.



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