Чи готова Україна до другої хвилі епідемії коронавірусу: пояснення Степанова
У світі готуються до другої хвилі епідемії коронавірусу. Не винятком і Україна. В Міністерстві охорони здоров'я запевнили в готовності протистояти небезпечній інфекції.
Інформацію про готовність України до другої хвилі епідемії коронавірусу озвучив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Рівень забезпеченості нашої країни до другої хвилі епідемії, його навіть не можна порівняти з тим, що в нас було на початку березня. І це стосується не лише лабораторних центрів, або наявності тест систем. Але й готовності наших лікарень та лікарів до таких викликів,
– запевнив Максим Степанов.
Як саме Україна готова до другої хвилі епідемії
Очільник МОЗ переконує, що всі лабораторні центри забезпечені місячним запасом тест-систем при повному завантаженні.
"Ми готуємося до другої хвилі. Це розумно, коли робляться відповідні висновки – чого нам бракувало, в чому в нас була проблема. І підготуватися так, щоб медична система витримала і вчасно надавала медичну допомогу", – відзначив Максим Степанов.