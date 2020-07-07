У світі готуються до другої хвилі епідемії коронавірусу. Не винятком і Україна. В Міністерстві охорони здоров'я запевнили в готовності протистояти небезпечній інфекції.

Інформацію про готовність України до другої хвилі епідемії коронавірусу озвучив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Рівень забезпеченості нашої країни до другої хвилі епідемії, його навіть не можна порівняти з тим, що в нас було на початку березня. І це стосується не лише лабораторних центрів, або наявності тест систем. Але й готовності наших лікарень та лікарів до таких викликів,

– запевнив Максим Степанов.

Важливо! Станом на ранок 7 липня в країні загалом зареєстровано 49 607 випадків зараження COVID-19. За попередню добу виявили 564 нових випадки. 22 193 пацієнти одужали. Було зафіксовано 1283 летальних випадки.

Як саме Україна готова до другої хвилі епідемії

Очільник МОЗ переконує, що всі лабораторні центри забезпечені місячним запасом тест-систем при повному завантаженні.

"Ми готуємося до другої хвилі. Це розумно, коли робляться відповідні висновки – чого нам бракувало, в чому в нас була проблема. І підготуватися так, щоб медична система витримала і вчасно надавала медичну допомогу", – відзначив Максим Степанов.