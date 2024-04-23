Усі громадяни України мають можливість отримати безплатний доступ до LifesaverSIM, підтвердивши своє громадянство через застосунок Дія, про це повідомили розробники застосунку, передає 24 Канал.

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Які функції має LifesaverSIM

LifesaverSIM пропонує початковий навчальний курс для всіх військових (ASM), який розроблений у співпраці з кваліфікованими інструкторами та бойовими медиками. Цей курс відповідає вимогам Комітету TCCC (Tactical Combat Casualty Care), стандарту НАТО та охоплює всі ключові аспекти надання допомоги під час бойових дій:

дві фази надання допомоги – під вогнем (CUF) та в тактичних умовах (TFC);

контроль масивних кровотеч, приховані поранення, накладання турнікета,

тампонування ран та стискальний бандаж;

відновлення прохідності дихальних шляхів, виявлення та усунення обструкцій;

травми грудної клітки та оцінка дихання, накладання оклюзійної наліпки та барпінг;

розпізнавання шокового стану та контроль некритичних кровотеч;

попередження гіпотермії та підготовка до евакуації.

Розробники LifesaverSIM планують розширити платформу новими можливостями та тренувальними модулями з тактико-медичної підготовки для працівників вищих рівнів – бійців-рятувальників (CLS) та бойових медиків (CMC). Також плануються курси з домедичної допомоги, які можуть бути корисними для всіх – зупинка кровотечі (Stop the Bleed), серцево-легенева реанімація (CPR), базова підтримка життя (Basic Life Support).



Застосунок допомагає опанувати тактичну медицину / Фото 24 Канал

Завантажуючи застосунок LifesaverSIM, ви готуєтесь до ситуацій, коли ваші дії можуть врятувати життя. Застосунок доступний для завантаження на Apple AppStore та Google Play Store.

Що відомо про розробників

Розробники LifesaverSIM мають більше 10-річний досвід у сфері гейм-дизайну, створюючи проєкти різних жанрів для різнопланових платформ, включаючи мультиплеєрні ігри для ПК та консолей, мобільні ігри, симулятори та медичні ігри.

В команді працюють колишні та чинні військовослужбовці, що допомагає розробникам більше розуміти потреби Збройних Сил України та створювати відповідні інноваційні рішення. LifesaverSIM є членом кластера підтримки Defense Tech розробок в Україні Brave1 і отримав статус BRV1 після оборонної експертизи.