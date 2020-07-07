В мире готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Исключением не стала и Украина. В Министерстве здравоохранения заверили в готовности противостоять опасной инфекции.

Информацию о готовности Украины ко второй волне эпидемии коронавируса озвучил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, сообщает 24 канал.

В то же время Человечество только в начале пандемии, – ведущий специалист по вирусам

Уровень готовности нашей страны ко второй волне эпидемии, его даже нельзя сравнить с тем, что у нас был в начале марта. И это касается не только лабораторных центров или наличия тест систем. Но и готовности наших больниц и врачей к таким вызовам,

– заверил Максим Степанов.

Важно! По состоянию на утро 7 июля в стране в целом зарегистрировано 49 607 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки обнаружили 564 новых случая. 22 193 пациента выздоровели. Было зафиксировано 1 283 летальных случая.

Как именно Украина готова ко второй волне эпидемии

Глава Минздрава утверждает, что все лабораторные центры обеспечены месячным запасом тест-систем при полной загрузке.

"Мы готовимся ко второй волне. Это разумно, когда делаются соответствующие выводы – чего нам не хватало, в чем у нас была проблема. И подготовиться так, чтобы медицинская система выдержала и вовремя оказывала медицинскую помощь", – отметил Максим Степанов.