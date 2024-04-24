Онкологічні захворювання в області кишківника є одними з найпоширеніших. Вони становлять близько 10% усіх онкологічних випадків і є другою за важливістю причиною смерті від раку на глобальному рівні.

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Глобальний тягар раку кишківника

Попри те, що рак товстого кишківника зазвичай асоціюється зі старшим віком, статистика вказує на те, що все більше молодих людей страждає від цього захворювання. Прогнози вчених припускають, що смертність від раку товстого кишківника у Великій Британії збільшуватиметься: на 26% серед чоловіків та на 39% серед жінок у період з 2019 по 2024 роки.

Експерти вказують на різні фактори, що можуть пояснити цю тенденцію. В одному з останніх досліджень вчені пов'язали "омолодження" раку з прискореним біологічним старінням у наступних поколінь. Найвищу кореляцію виявили з онкологічними захворюваннями легень, шлунка і кишківник, а також матки — у людей зі швидшим біологічним старінням ймовірність розвитку цих захворювань була в середньому вищою на 42%, 22% і 36% відповідно.

Фігура впливає на ризик раку кишківника

У новому дослідженні, яке є найбільшим на цю тему, група з більш ніж 25 медичних фахівців різних сфер з Іспанії, Німеччини, Франції, Греції та інших країн докладно розглянули вплив особливостей фізичної будови на схильність до раку товстого мішечка.

Вчені використали велику вибірку із сотень тисяч учасників Британського біобанку (UK Biobank), а також вивчили генетичні дані зразків тканин 838 покійних донорів з бази даних проєкту GTEx (Genotype-Tissue Expression Project).

За допомогою геномного пошуку асоціацій, статистичного аналізу та інших методик, вчені виявили, що люди, генетично схильні до ожиріння, більш схильні до раку товстого кишківника.

Крім того, з'ясувалося, що високі люди з типом фігури "яблуко", генетично схильні до накопичення жиру в ділянці живота, стикаються із цим захворюванням частіше, ніж люди з іншими типами фізичної будови. Вони також більше схильні до проблем із травленням.

На завершення дослідження автори відзначили, що зазначені типи фігури, мабуть, пов'язані з певними молекулярними механізмами, що впливають на розвиток раку товстого кишківника. Для глибшого розуміння цього феномена потрібні додаткові дослідження.