Онкологические заболевания в области кишечника являются одними из самых распространенных. Они составляют около 10% всех онкологических случаев и являются второй по важности причиной смерти от рака на глобальном уровне.

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Глобальное бремя рака кишечника

Несмотря на то, что рак толстого кишечника обычно ассоциируется со старшим возрастом, статистика указывает на то, что все больше молодых людей страдает от этого заболевания. Прогнозы ученых предполагают, что смертность от рака толстого кишечника в Великобритании будет увеличиваться: на 26% среди мужчин и на 39% среди женщин в период с 2019 по 2024 годы.

Эксперты указывают на различные факторы, которые могут объяснить эту тенденцию. В одном из последних исследований ученые связали "омоложение" рака с ускоренным биологическим старением у следующих поколений. Самую высокую корреляцию обнаружили с онкологическими заболеваниями легких, желудка и кишечника, а также матки - у людей с более быстрым биологическим старением вероятность развития этих заболеваний была в среднем выше на 42%, 22% и 36% соответственно.

Фигура влияет на риск рака кишечника

В новом исследовании, которое является крупнейшим на эту тему, группа из более чем 25 медицинских специалистов различных сфер из Испании, Германии, Франции, Греции и других стран подробно рассмотрели влияние особенностей физического строения на склонность к раку толстого мешочка.

Ученые использовали большую выборку из сотен тысяч участников Британского биобанка (UK Biobank), а также изучили генетические данные образцов тканей 838 покойных доноров из базы данных проекта GTEx (Genotype-Tissue Expression Project).

С помощью геномного поиска ассоциаций, статистического анализа и других методик, ученые обнаружили, что люди, генетически предрасположены к ожирению, более склонны к раку толстого кишечника.

Кроме того, выяснилось, что высокие люди с типом фигуры "яблоко", генетически предрасположены к накоплению жира в области живота, сталкиваются с этим заболеванием чаще, чем люди с другими типами физического строения. Они также больше подвержены проблемам с пищеварением.

В завершение исследования авторы отметили, что указанные типы фигуры, видимо, связаны с определенными молекулярными механизмами, влияющими на развитие рака толстого кишечника. Для более глубокого понимания этого феномена требуются дополнительные исследования.