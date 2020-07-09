До кінця 2020 року від голоду, спричиненого пандемією коронавірусу, може померти більше людей, ніж від самої інфекції. Так, щодня до кінця року від голоду можуть помирати 12 тисяч людей.

До голоду призведе ціла низка факторів, зокрема безробіття, збитки виробників їжі від карантину, а також труднощі з доставкою допомоги. Про це повідомляє BBC з посиланням на міжнародне об’єднання для боротьби з бідністю в світі Oxfam.

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Представники Oxfam виділили 10 особливо вразливих регіонів світу:

Ємен,

Конго,

Афганістан,

Венесуела,

західна частина Субсахарської Африки,

Південний Судан,

Судан,

Сирія,

Гаїті.

Щодо світової економіки, то її відновлення після потужного падіння внаслідок пандемії точно неможливе до кінця 2020 року. Водночас повне "одужання" – під великим питанням і в 2021 році.

Зауважимо, за даними Worldometer, станом на 9 липня у світі виявлено 12 196 922 випадки зараження коронавірусом, з них 552 771 людина померла, а 7 093 763 – одужали.