До конца 2020 года от голода, вызванного пандемией коронавируса, может умереть больше людей, чем от самой инфекции. Так, ежедневно до конца года от голода могут умирать 12 тысяч человек.

К голоду приведет целый ряд факторов, в частности безработицы, убытки производителей еды от карантина, а также трудности с доставкой помощи. Об этом сообщает BBC со ссылкой на международное объединение для борьбы с бедностью в мире Oxfam.

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Представители Oxfam выделили 10 особо уязвимых регионов мира:

Йемен,

Конго,

Афганистан,

Венесуэла,

западная часть Субсахарской Африки,

Южный Судан,

Судан,

Сирия,

Гаити.

Что касается мировой экономики, то ее восстановление после мощного падения вследствие пандемии точно невозможно до конца 2020 года. В то же время полное "выздоровление" – под большим вопросом и в 2021 году.

Заметим, по данным Worldometer, по состоянию на 9 июля в мире выявлено 12 196 922 случая заражения коронавирусом, из них 552 771 человек умер, а 7 093 763 – выздоровели.