Ежедневно 12 тысяч жертв: голод вследствие пандемии может убить больше людей, чем коронавирус
До конца 2020 года от голода, вызванного пандемией коронавируса, может умереть больше людей, чем от самой инфекции. Так, ежедневно до конца года от голода могут умирать 12 тысяч человек.
К голоду приведет целый ряд факторов, в частности безработицы, убытки производителей еды от карантина, а также трудности с доставкой помощи. Об этом сообщает BBC со ссылкой на международное объединение для борьбы с бедностью в мире Oxfam.
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Представители Oxfam выделили 10 особо уязвимых регионов мира:
- Йемен,
- Конго,
- Афганистан,
- Венесуэла,
- западная часть Субсахарской Африки,
- Южный Судан,
- Судан,
- Сирия,
- Гаити.
Что касается мировой экономики, то ее восстановление после мощного падения вследствие пандемии точно невозможно до конца 2020 года. В то же время полное "выздоровление" – под большим вопросом и в 2021 году.
Заметим, по данным Worldometer, по состоянию на 9 июля в мире выявлено 12 196 922 случая заражения коронавирусом, из них 552 771 человек умер, а 7 093 763 – выздоровели.
Что известно о Oxfam?
Международное объединение из 15 организаций, работающих в более чем 90 странах мира. Цель деятельности – решение проблем бедности.