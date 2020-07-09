В мире с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 12 миллионов 170 тысяч 570 человек, болеют около 4,5 миллиона человек.

Данные опубликованы на ресурсе Worldometer. В то же время 7 080 745 пациентов выздоровели. К сожалению, 552 380 человек умерли от осложнений.

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В каких странах зафиксировали наибольшее количество случаев COVID-19

США

США остаются лидером в антирейтинге по наибольшему количеству зараженных коронавирусом. По состоянию на 9 июля подтверждено 3 159 390 случаев. Более 134 тысяч человек умерли от осложнений. 1 392 807 пациентов выздоровели.

Бразилия

В Бразилии с начала пандемии коронавирус обнаружили у 1 716 196 человек. Из них умерли более 68 тысяч, а более 1 152 467 человек выздоровели.

Добавим, что на днях президент страны Жаир Болсонару признался, что также заразился COVID-19. В то же время журналисты возмущены поведением Болсонару, ведь на брифинге он снял маску и не придерживался социальной дистанции, несмотря на положительный тест.

Индия

В Индии с начала эпидемии подтверждены 769 052 случаев инфицирования, 21 тысяча человек умерли, свыше 476 тысяч – выздоровели.

Россия

В РФ коронавирус подтвердили у 707 301 человека, 10 667 пациентов умерли, более 472 тысяч – выздоровели. За минувшие сутки обнаружили 6 509 новых случаев заражения.

Перу

Пятое место в антирейтинге занимает Перу, где обнаружили вирус у 312 911 человек, более 11 тысяч умерли и 204 748 человек выздоровели.

Что известно о коронавирусе в Украине

Всего в Украине подтвердили 51 224 случая инфицирования. 1 327 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. С начала эпидемии побороли инфекцию 23 784 больных.