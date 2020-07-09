У світі з початку пандемії COVID-19 виявили у 12 мільйонів 170 тисяч 570 людей, хворіють близько 4,5 мільйона людей.

Дані опубліковані на ресурсі Worldometer. Водночас 7 080 745 пацієнтів одужали. На жаль, 552 380 осіб померли від ускладнень.

Читайте також Новини про коронавірус 8 липня: МОЗ готується до найгіршого сценарію, 807 нових хворих

У яких країнах зафіксували найбільшу кількість випадків COVID-19

США

США залишаються лідером в антирейтингу з найбільшої кількості заражених на коронавірус. Станом на 9 липня підтверджено 3 159 390 випадків. Понад 134 тисячі осіб померли від ускладнень. 1 392 807 пацієнтів одужали.

Бразилія

У Бразилії від початку пандемії коронавірус виявили у 1 716 196 людей. З них померли понад 68 тисячі, а понад 1 152 467 людей одужали.

Додамо, що днями президент країни Жаір Болсонару зізнався, що також заразився COVID-19. Водночас журналісти обурені поведінкою Болсонару, адже на брифінгу він зняв маску і не дотримувався соціальної дистанції, незважаючи на позитивний тест.

Індія

В Індії з початку епідемії підтверджено 769 052 випадків інфікування, 21 тисяча людей померла, понад 476 тисячі – одужали.

Росія

У РФ коронавірус підтвердили 707 301 людини, 10 667 пацієнтів померли, понад 472 тисячі – одужали. За минулу добу виявили 6 509 нових випадків зараження.

Перу

П'яте місце в антирейтингу займає Перу, де виявили вірус у 312 911 людей, понад 11 тисяч померли та 204 748 людини одужали.

Що відомо про коронавірус в Україні

Загалом в Україні підтвердили 51 224 випадки інфікування. 1 327 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Від початку епідемії побороли інфекцію 23 784 хворих.