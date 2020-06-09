Эксперт ООН по правам человека говорит, что на фоне пандемии коронавируса среди некоторых слоев населения в Северной Корее начался голод.

Докладчик ООН Томаш Охеа Кинтана заявил, что пандемия COVID-19 усилила продовольственный кризис в КНДР, в результате чего некоторые граждане уже голодают, сообщает CNN.

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По словам Кинтаны, вследствие того, что КНДР закрыла свои границы с Китаем, это "усилило продовольственный кризис, разрушило трансграничную торговлю и сократило доходы торговцев".

Докладчик ООН просит Совет Безопасности ООН пересмотреть санкции в отношении Северной Кореи из-за продовольственного кризиса, наступившего в коммунистической стране.

Также Кинтана призвал межправительственные организации обеспечить Северную Корею продовольственными товарами, чтобы предотвратить массовый голод в стране.

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