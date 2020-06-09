В ООН заявили, что из-за пандемии COVID-19 в Северной Корее начался голод
Эксперт ООН по правам человека говорит, что на фоне пандемии коронавируса среди некоторых слоев населения в Северной Корее начался голод.
Докладчик ООН Томаш Охеа Кинтана заявил, что пандемия COVID-19 усилила продовольственный кризис в КНДР, в результате чего некоторые граждане уже голодают, сообщает CNN.
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По словам Кинтаны, вследствие того, что КНДР закрыла свои границы с Китаем, это "усилило продовольственный кризис, разрушило трансграничную торговлю и сократило доходы торговцев".
Докладчик ООН просит Совет Безопасности ООН пересмотреть санкции в отношении Северной Кореи из-за продовольственного кризиса, наступившего в коммунистической стране.
Также Кинтана призвал межправительственные организации обеспечить Северную Корею продовольственными товарами, чтобы предотвратить массовый голод в стране.
Что известно о коронавирусе в КНДР
- 21 января КНДР закрыла свои границы для всех стран, а 30 января объявила о введении чрезвычайного положения и создании штаба по борьбе с эпидемией. С начала пандемии и по настоящее время власти опровергают любую информацию о случаях заболевания COVID-19 в стране и заявляют, что больных в КНДР нет.
- Несмотря на это, еще в феврале в Северной Корее закрыли абсолютно все школы, а в марте Ким Чен Ын распорядился о строительстве новых больниц.
- 10 мая в главной газете КНДР "Нодон Синмун" вышла статья, в которой такие решительные меры объяснили тем, что Трудовая партия Кореи "считает жизни и здоровье жителей приоритетом страны".
- 23 апреля Южная Корея сообщила, что у солдата северокорейской армии, которого застрелили при попытке перебраться через реку Туманган в Китай, обнаружили коронавирус.