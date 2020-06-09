В ООН заявили, що через пандемію COVID-19 у Північній Кореї почався голод
Експерт ООН з прав людини говорить, що на фоні пандемії коронавірусу серед деяких верств населення у Північній Кореї почався голод.
Доповідач ООН Томаш Охеа Кінтана заявив, що пандемія COVID-19 посилила продовольчу кризу у КНДР, внаслідок чого деякі громадяни вже почали голодувати, повідомляє CNN.
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За словами Кінтана, внаслідок того, що КНДР закрила свої кордони з Китаєм, це "посилило продовольчу кризу, зруйнувало транскордонну торгівлю і скоротило доходи торговців".
Доповідач ООН просить Раду Безпеки ООН переглянути санкції щодо Північної Кореї через продовольчу кризу, що настала в комуністичній країні.
Також Кінтана закликав міжурядові організації забезпечити Північну Корею продовольчими товарами, аби запобігти масовому голоду в країні.
Що відомо про коронавірус у КНДР
- 21 січня КНДР закрила свої кордони для усіх країн, а 30 січня оголосила про введення надзвичайного стану та створення штабу боротьби з епідемією. Від початку пандемії й до нині влада спростовує будь-яку інформацію про випадки захворювання на COVID-19 в країні та заявляє, що хворих у КНДР немає.
- Попри це, ще у лютому у Північній Кореї закрили абсолютно усі школи, а у березні Кім Чен Ин розпорядився про будівництво нових лікарень.
- 10 травня у головній газеті КНДР "Нодон Сінмун" вийшла стаття, у якій такі рішучі заходи пояснили тим, що Трудова партія Кореї "вважає життя і здоров'я мешканців пріоритетом країни".
- 23 квітня Південна Корея повідомила, що у солдата північнокорейської армії, якого застрелили при спробі перебратися через річку Туманган до Китаю, виявили коронавірус.