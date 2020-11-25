Галюциногенні гриби ефективні проти ще одного захворювання, яке заважає жити багатьом людям
Вчені з США провели перше клінічне випробування і довели, що одноразова доза псилоцибіну (активної речовини галюциногенних грибів) може вдвічі знизити частоту нападів мігрені протягом двох тижнів.
В експерименті брали участь 10 добровольців з підтвердженим діагнозом "мігрень", їм було від 21 року до 65 років, пише Neurotherapeutics.
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Як відбувалося дослідження
За три місяці до випробувань вони перестали вживати психоактивні речовини, за тиждень – алкоголь, за дві-шість тижнів – антидепресанти, проти нудоти й інші препарати, що впливають на серотонінові рецептори.
Всі учасники отримали псилоцибін двічі з інтервалом у два тижні. У дозі 0,143 міліграма на кілограм маси тіла, це середня галюциногенна доза. Кожен доброволець записував дані про головний біль в щоденник.
Його почали вести за два тижні до першого приймання псилоцибіну, закінчили – через два тижні після другого. Щоденник і став джерелом статистичного аналізу.
Це дослідження відрізняється від більшості сучасних аналогів тим, що розглядало псилоцибін не як препарат, що доповнює психотерапію при депресії, посттравматичних розладах та інших проблемах з ментальним здоров'ям.
Псилоцибін знижує частоту мігрені
З'ясувалося, що кількість днів з мігренню в тиждень значно знизилося після приймання псилоцибіну в порівнянні з плацебо: в середньому на 95%. Всупереч попереднім спостереженням сила терапевтичного ефекту препарату не корелювала з інтенсивністю психоделічних переживань під час його дії.
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