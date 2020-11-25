Ученые из США провели первое клиническое испытание и доказали, что одноразовая доза псилоцибина (активного вещества галлюциногенных грибов) может вдвое снизить частоту приступов мигрени в течение двух недель.

В эксперименте принимали участие 10 добровольцев с подтвержденным диагнозом "мигрень", им было от 21 года до 65 лет, пишет Neurotherapeutics.

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Как проходило исследование

За три месяца до испытаний они перестали употреблять психоактивные вещества, за неделю – алкоголь, за две-шесть недель – антидепрессанты, против тошноты и другие препараты, влияющие на серотониновые рецепторы.

Все участники получили псилоцибин дважды с интервалом в две недели. В дозе 0,143 миллиграмма на килограмм массы тела, это средняя галлюциногенная доза. Каждый доброволец записывал данные о головной боли в дневник.

Его начали вести за две недели до первого приема псилоцибина, закончили – через две недели после второго. Дневник и стал источником статистического анализа.

Это исследование отличается от большинства современных аналогов тем, что рассматривало псилоцибин не как препарат, который дополняет психотерапию при депрессии, посттравматических расстройствах и других проблемах с ментальным здоровьем.

Псилоцибин снижает частоту мигрени

Выяснилось, что количество дней с мигренью в неделю значительно снизилось после приема псилоцибина по сравнению с плацебо: в среднем на 95%. Вопреки предыдущим наблюдениям сила терапевтического эффекта препарата не коррелировала с интенсивностью психоделических переживаний во время его действия.

Мигрень – что это? Мигрень – это необычная головная боль. Она имеет тяжелые приступы, чаще всего боль является пульсирующей и очень сильной. Настолько, что становится сложно сосредоточиться на делах или отдыхе.