Галлюциногенные грибы эффективны против еще одного заболевания, которое мешает жить многим людям
Ученые из США провели первое клиническое испытание и доказали, что одноразовая доза псилоцибина (активного вещества галлюциногенных грибов) может вдвое снизить частоту приступов мигрени в течение двух недель.
В эксперименте принимали участие 10 добровольцев с подтвержденным диагнозом "мигрень", им было от 21 года до 65 лет, пишет Neurotherapeutics.
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Как проходило исследование
За три месяца до испытаний они перестали употреблять психоактивные вещества, за неделю – алкоголь, за две-шесть недель – антидепрессанты, против тошноты и другие препараты, влияющие на серотониновые рецепторы.
Все участники получили псилоцибин дважды с интервалом в две недели. В дозе 0,143 миллиграмма на килограмм массы тела, это средняя галлюциногенная доза. Каждый доброволец записывал данные о головной боли в дневник.
Его начали вести за две недели до первого приема псилоцибина, закончили – через две недели после второго. Дневник и стал источником статистического анализа.
Это исследование отличается от большинства современных аналогов тем, что рассматривало псилоцибин не как препарат, который дополняет психотерапию при депрессии, посттравматических расстройствах и других проблемах с ментальным здоровьем.
Псилоцибин снижает частоту мигрени
Выяснилось, что количество дней с мигренью в неделю значительно снизилось после приема псилоцибина по сравнению с плацебо: в среднем на 95%. Вопреки предыдущим наблюдениям сила терапевтического эффекта препарата не коррелировала с интенсивностью психоделических переживаний во время его действия.
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