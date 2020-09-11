Американские и израильские ученые считают, что препараты на основе каннабидиола (вещества, которое содержится в каннабисе и не имеет психотропного эффекта) могут помочь пациентам с COVID-19, у которых заболевание протекает в тяжелой форме и с осложнениями в легких.

Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Небраски и Техасского биомедицинского научно-исследовательского института.

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К похожим выводам пришли исследователи израильских компаний Eybna и CannaSoul, а также ученые из Университета Огаста (США).

В работах говорится, что каннабидиол обладает противовоспалительным действием и способен предотвращать "цитокининовому шторму" – слишком сильному ответу иммунной системы, что приводит к тяжелым побочным ефектам.

Как проходило исследование

Ученые применяли каннабидиол на мышах и он смог значительно улучшить функций легких. У животных снизился уровень цитокинов в крови и повысилось содержание кислорода. Ученые намерены продолжить тесты на грызунах – если вещество окажется эффективным, исследователи будут готовиться и к испытаниям на людях. Следующий этап исследований пройдет в Университете штата Джорджия,

Ученые отмечают, что коронавирус нельзя лечить каннабидиолом в домашних условиях, без присмотра врачей.

Начальная стадия COVID-19 характеризуется попыткой вируса скрыть себя от иммунной системы. Именно в этот момент организму необходимо стимулировать иммунитет, и применение противовоспалительных средств может оказаться смертельным. Поэтому каннабидиол может быть выходом,

– рассказал доктор Джек Ю, профессор университета Огаста.