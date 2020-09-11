Американські та ізраїльські вчені вважають, що препарати на основі канабідіола (речовини, яка міститься в канабісі, і не має психотропного ефекту) можуть допомогти пацієнтам з COVID-19, у яких захворювання протікає у важкій формі та з ускладненнями в легенях.

Про це йдеться в дослідженні вчених з Університету Небраски та Техаського біомедичного науково-дослідного інституту.

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До схожих висновків прийшли дослідники ізраїльських компаній Eybna і CannaSoul, а також вчені з Університету Огаста (США).

У роботах йдеться, що канабідіол має протизапальну дію і здатний запобігати "цитокініновому шторму" занадто сильній відповіді імунної системи, що призводить до тяжких побічних ефектів.-

Як проходило дослідження

Науковці застосовували цю канабідіол на мишах і він зміг значно поліпшити функцій легень. У тварин знизився рівень цитокінів в крові та підвищився вміст кисню. Вчені мають намір продовжити тести на гризунах – якщо речовина виявиться ефективним, дослідники будуть готуватися і до випробувань на людях. Наступний етап досліджень пройде в Університеті штату Джорджія,

Науковці наголошують, що коронавірус не можна лікувати канабідіолом в домашніх умовах, без нагляду лікарів.

Початкова стадія COVID-19 характеризується спробою вірусу приховати себе від імунної системи. Якраз в цей момент організму необхідно стимулювати імунітет, і застосування протизапальних засобів може виявитися смертельним. Тому канабідіол може бути виходом.

– розповів доктор Джек Ю, професор університету Огаст.