Фонд соцстрахування надав допомогу двом родинам медиків, які померли від COVID-19
Фонд соціального страхування України виплатив допомогу двом родинами померлих від COVID-19 медиків.
Про це повідомляє пресслужба Фонду соцстрахування.
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Члени кожної родини отримали 210 тисяч 200 гривень допомоги відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Фонд соціального страхування України профінансував одноразові допомоги для двох родин медичних працівників, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19. Члени кожної сім’ї отримали від ФССУ 210 тисяч 200 гривень допомоги відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування,
– йдеться у повідомленні.
У пресслужбі додали, що незабаром Фондом також буде профінансовано для них одноразову страхову виплату у розмірі 1 мільйон 575 тисяч 500 гривень за кошти державного бюджету відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".