Фонд соціального страхування України виплатив допомогу двом родинами померлих від COVID-19 медиків.

Про це повідомляє пресслужба Фонду соцстрахування.

Читайте також На лінії вогню: історії життя медиків, які померли від коронавірусу в Україні

Важливо! Станом на 30 червня заразився коронавірусом 6721 медичний працівник, 4025 з них одужали. На жаль, щонайменше 43 медиків померли від ускладнень, викликаних COVID-19.

Члени кожної родини отримали 210 тисяч 200 гривень допомоги відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Фонд соціального страхування України профінансував одноразові допомоги для двох родин медичних працівників, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19. Члени кожної сім’ї отримали від ФССУ 210 тисяч 200 гривень допомоги відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування,

– йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що незабаром Фондом також буде профінансовано для них одноразову страхову виплату у розмірі 1 мільйон 575 тисяч 500 гривень за кошти державного бюджету відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Одноразова допомога здійснюється Фондом для родин медичних і інших працівників, які померли від коронавірусної хвороби, інфікування якою настало внаслідок контакту з інфікованим пацієнтом, матеріалами чи переносниками захворювань під час виконання посадових обов’язків.