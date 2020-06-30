Фонд соцстрахования оказал помощь двум семьям медиков, умерших от COVID-19
Фонд социального страхования Украины выплатил помощь двум семьям умерших от COVID-19 медиков.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования.
Читайте также На линии огня: истории жизни медиков, умерших от коронавируса в Украине
Члены каждой семьи получили 210 тысяч 200 гривен помощи в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием.
Фонд социального страхования Украины профинансировал единовременные пособия для двух семей медицинских работников, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19. Члены каждой семьи получили от ФССУ 210 тысяч200 гривен помощи в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием,
– говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что вскоре Фондом также будет профинансирована для них одноразовая страховая выплата в размере 1 миллион 575 тысяч 500 гривен за средства государственного бюджета в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней".