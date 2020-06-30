Фонд социального страхования Украины выплатил помощь двум семьям умерших от COVID-19 медиков.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования.

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Важно! По состоянию на 30 июня заразился коронавирусом 6721 медицинский работник, 4025 из них выздоровели. К сожалению, по меньшей мере 43 медика умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Члены каждой семьи получили 210 тысяч 200 гривен помощи в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием.

Фонд социального страхования Украины профинансировал единовременные пособия для двух семей медицинских работников, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19. Члены каждой семьи получили от ФССУ 210 тысяч200 гривен помощи в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вскоре Фондом также будет профинансирована для них одноразовая страховая выплата в размере 1 миллион 575 тысяч 500 гривен за средства государственного бюджета в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Единовременное пособие выплачивается Фондом семьям медицинских и других работников, которые умерли от коронавирусной болезни, инфицирование которой наступило вследствие контакта с инфицированным пациентом, материалами или переносчиками заболеваний при исполнении должностных обязанностей.