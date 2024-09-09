За інформацією Національного інституту охорони здоров'я США, основними споживачами енергетиків є чоловіки віком від 18 до 34 років. Крім того, їх регулярно п'є майже третина підлітків віком 12 – 17 років.

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Негативний вплив енергетиків

Надмірне споживання кофеїну може призвести до прискореного серцебиття, екстрасистоли – позачергове скорочення серця, тремтіння рук, розладу шлунка та блювання. А надлишок цукру в раціоні збільшує ймовірність розвитку ожиріння, діабету другого типу та інших захворювань.

Змішування енергетиків з алкоголем має особливі ризики. Дослідження вказують на те, що люди, які змішують ці два види напоїв, схильні вживати більше алкоголю, оскільки енергетики можуть приховувати симптоми сп'яніння.

Для дітей та підлітків, які споживають енергетичні напої, ризики ще вищі. Збільшується небезпека негативних наслідків серцево-судинної системи, нирок, метаболізму і навіть зубів. Енергетики також можуть сприяти ризикованій поведінці, особливо коли вони рекламуються з гаслами, що закликають до дії та самоперевершення.

Потенційна користь енергетиків

Деякі дослідження виявили позитивний вплив енергетиків на фізичну витривалість, швидкість реакції, втому, концентрацію та інші параметри спортсменів. Однак інші дослідження не показали значних покращень фізичних показників, що може бути пов'язане з відмінностями у методології досліджень.

Як часто можна пити енергетики

Попри можливі позитивні сторони, шкода енергетичних напоїв набагато більша та підтверджена дослідженнями. Здоровим дорослим рекомендується обмежити споживання цих напоїв. Одна випадкова банка на місяць навряд чи завдасть шкоди, але регулярне вживання не рекомендується.

Енергетичні не можна вживати:

дітям та підліткам;

вагітним та жінкам, яку годують грудьми;

людям з хронічними захворюваннями серця, нирок та інших органів;

людям, які приймають певні ліки, такі як антидепресанти або препарати для розрідження крові.

Безконтрольне споживання енергетиків може призвести до смерті, такі випадки траплялись у всьому світі.

Чим замінити енергетики

Енергетичним напоям існують безпечніші альтернативи:

кава – не більше 4 чашок на день;

чорний чай – не більше 8 чашок на день;

зелений чай – не більше 14 чашок на день.

А ще для поповнення енергії вдень можна трохи поспати – 20 – 30 хвилин, не більше.