По информации Национального института здравоохранения США, основными потребителями энергетиков являются мужчины в возрасте от 18 до 34 лет. Кроме того, их регулярно пьет почти треть подростков в возрасте 12 – 17 лет.

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Негативное влияние энергетиков

Чрезмерное потребление кофеина может привести к учащенному сердцебиению, экстрасистолы – внеочередное сокращение сердца, дрожание рук, расстройства желудка и рвота. А избыток сахара в рационе увеличивает вероятность развития ожирения, диабета второго типа и других заболеваний.

Смешивание энергетиков с алкоголем имеет особые риски. Исследования указывают на то, что люди, которые смешивают эти два вида напитков, склонны употреблять больше алкоголя, поскольку энергетики могут скрывать симптомы опьянения.

Для детей и подростков, которые потребляют энергетические напитки, риски еще выше. Увеличивается опасность негативных последствий сердечно-сосудистой системы, почек, метаболизма и даже зубов. Энергетики также могут способствовать рискованному поведению, особенно когда они рекламируются с лозунгами, призывающими к действию и самопревосходству.

Потенциальная польза энергетиков

Некоторые исследования выявили положительное влияние энергетиков на физическую выносливость, скорость реакции, усталость, концентрацию и другие параметры спортсменов. Однако другие исследования не показали значительных улучшений физических показателей, что может быть связано с различиями в методологии исследований.

Как часто можно пить энергетики

Несмотря на возможные положительные стороны, вред энергетических напитков гораздо больше и подтвержден исследованиями. Здоровым взрослым рекомендуется ограничить потребление этих напитков. Одна случайная банка в месяц вряд ли нанесет вред, но регулярное употребление не рекомендуется.

Энергетические нельзя употреблять:

детям и подросткам;

беременным и женщинам, кормящим грудью;

людям с хроническими заболеваниями сердца, почек и других органов;

людям, которые принимают определенные лекарства, такие как антидепрессанты или препараты для разжижения крови.

Бесконтрольное потребление энергетиков может привести к смерти, такие случаи случались во всем мире.

Чем заменить энергетики

Энергетическим напиткам существуют более безопасные альтернативы:

кофе – не более 4 чашек в день;

черный чай – не более 8 чашек в день;

зеленый чай – не более 14 чашек в день.

А еще для пополнения энергии днем можно немного поспать – 20 – 30 минут, не более.