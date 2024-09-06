Вчені зазначили, що учні, які страждають на серйозні симптоми депресії, використовували електронні сигарети вдвічі частіше, ніж їхні однокласники без ознак психічних порушень.

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Нове дослідження вейпінгу

Автори дослідження провели опитування серед 5157 учнів 7 – 8 класів із 40 шкіл, розташованих у Новому Південному Уельсі, Квінсленді та Західній Австралії. З них 8,3% зізналися у попередньому використанні електронних сигарет.

Підхід, використаний у дослідженні, був багатоаспектним і включав як проблеми психічного здоров'я та широкий спектр чинників, як-от важкі симптоми депресії, різні рівні стресу і загальне самопочуття. Результати вказують на вищу схильність до вейпінгу серед людей із психічними розладами.

Вейпи негативно впливають на психічне здоровʼя

Ті, хто відчував помірний стрес, вейпили на 74% частіше, ніж їхні однолітки, а серед тих, хто повідомив про високий рівень стресу, цей показник був вищим на 64%. Проте симптоми тривожності не продемонстрували зв'язку з вейпінгом. Опитування проводилося з травня до жовтня 2023 року.

Дослідники зазначили, що серед студентів із поганим самопочуттям споживання електронних сигарет збільшувалося на 105% порівняно з тими, хто не відчував таких симптомів.

Зібрана інформація є частиною більшого проєкту під назвою OurFutures Vaping Trial, який є першим і на цей час єдиним клінічним випробуванням шкільної програми з профілактики вейпінгу в Австралії. Це дослідження дозволило створити одну з найбільших баз даних про вейпінг серед підлітків у країні, що становить значний інтерес для міжнародного наукової спільноти.