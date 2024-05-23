Електронні сигарети часто розглядаються як альтернатива звичайному курінню або як спосіб кинути курити. Існує думка, що вейпи є менш шкідливими, ніж традиційні сигарети, проте дослідження на цю тему показують різні результати.

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Нове дослідження шкідливості вейпу

Вплив вейпів на здоров'я залежить від характеристик пристрою та особистих особливостей користувача, наприклад, від частоти та тривалості використання. Зважаючи на новизну продукту та відсутність довгострокових та широкомасштабних досліджень, розуміння повного впливу електронних сигарет залишається обмеженим.

Вчені з Сеульського національного університету в Кореї провели велике дослідження. Вони проаналізували дані понад чотирьох мільйонів людей, зібрані в різні періоди часу, і оцінили ризик розвитку раку легенів і смертельних наслідків від нього.

Вейп після відмови від куріння підвищує ризик раку легенів

Колишні курці, які кинули курити п'ять і більше років тому і використовували електронні сигарети, наражалися вищий ризик розвитку раку в порівнянні з тими, хто не використовував вейпи. У тих же, хто кинув курити менш як п'ять років тому і "парив", ризик розвитку цього онкологічного захворювання та смертності від нього виявився підвищеним сильніше, ніж у тих, хто не курив електронні сигарети.

Вчені вважають, що причиною цього можуть бути високі рівні токсичних речовин і канцерогенів, які можуть утворюватися при нагріванні рідини для вейпів, включаючи формальдегід та ацетальдегід. Також зазначалося, що деякі ароматизатори та добавки в рідинах можуть посилювати токсичну дію основних компонентів або самі мати канцерогенні властивості.

Вчені наголосили на необхідності проведення додаткових досліджень, щоб краще розуміти довгострокові наслідки використання електронних сигарет. Вони рекомендували розробити суворі регуляторні заходи для контролю за складом та безпекою рідин для вейпінгу, а також провести широкомасштабні освітні кампанії, спрямовані на зниження використання як традиційних, так і електронних сигарет.