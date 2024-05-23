Электронные сигареты часто рассматриваются как альтернатива обычному курению или как способ бросить курить. Существует мнение, что вейпы являются менее вредными, чем традиционные сигареты, однако исследования на эту тему показывают разные результаты.

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Новое исследование вредности вейпа

Влияние вейпов на здоровье зависит от характеристик устройства и личных особенностей пользователя, например, от частоты и продолжительности использования. Учитывая новизну продукта и отсутствие долгосрочных и широкомасштабных исследований, понимание полного влияния электронных сигарет остается ограниченным.

Ученые из Сеульского национального университета в Корее провели большое исследование. Они проанализировали данные более четырех миллионов людей, собранные в разные периоды времени, и оценили риск развития рака легких и смертельных последствий от него.

Вейп после отказа от курения повышает риск рака легких

Бывшие курильщики, которые бросили курить пять и более лет назад и использовали электронные сигареты, подвергались более высокому риску развития рака по сравнению с теми, кто не использовал вейпы. У тех же, кто бросил курить менее пяти лет назад и "парил", риск развития этого онкологического заболевания и смертности от него оказался повышенным сильнее, чем у тех, кто не курил электронные сигареты.

Ученые считают, что причиной этого могут быть высокие уровни токсичных веществ и канцерогенов, которые могут образовываться при нагревании жидкости для вейпов, включая формальдегид и ацетальдегид. Также отмечалось, что некоторые ароматизаторы и добавки в жидкостях могут усиливать токсическое действие основных компонентов или сами иметь канцерогенные свойства.

Ученые отметили необходимость проведения дополнительных исследований, чтобы лучше понимать долгосрочные последствия использования электронных сигарет. Они рекомендовали разработать строгие регуляторные меры для контроля за составом и безопасностью жидкостей для вейпинга, а также провести широкомасштабные образовательные кампании, направленные на снижение использования как традиционных, так и электронных сигарет.