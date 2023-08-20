Насправді, скоріше усе відбувається навпаки. Бо обираємо для подібних "закріплень" ми аж не найкращі продукти. Тож, розповідаємо, яких харчів краще уникати, щоб мати гарний настрій.

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Продукти, про які буде йти мова, здатні знижувати гормон радості – серотонін, який дуже важливий для людини, адже допомагає регулювати і відновлювати функції мозку й тіла, покращуючи настрій, сон, здоров'я кісток, згортання крові та пам’ять.

Увага! Серотонін навіть називають "гормоном щастя", тому він прямо впливає на наш емоційний стан.

Продукти, які містять трансжири

Трансжири – це ненасичені жири, які ховаються у багатьох продуктах і так, вони можуть негативно впливати на настрій. Нейробіологи радять виключити з раціону чи зменшити споживання напівфабрикатів, солоних закусок, чипсів і картоплі фрі. Фастфуд, окрім трансжирів, містить рафіновані вуглеводи й надлишок солі. А це провокує енергетичні сплески та збої в організмі, які пов'язані з поганим настроєм і виснаженням.

Перероблені продукти

Мова про зловживання ковбасами та м'ясними консервами, оскільки такі продукти впливають на здоров’я травної системи організму. А частина серотоніну виробляється саме в кишківнику. Не варто зловживати також м'ясом, яке містить консерванти й добавки для зберігання, вони здатні викликати перепади настрою.

Алкогольні та газовані напої

Іноді може здатись, що алкоголь навпаки підвищує настрій, але надмірне вживання призводить до депресій і хвороб печінки.

З солодкими газованими напоями – теж не усе радісно, вони здатні підвищувати рівень цукру в крові. Навіть дієтична вода не вирішить проблему, оскільки містить підсолоджувачі, які так само впливають на настрій, зокрема, здатні викликати занепокоєння.