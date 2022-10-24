Запуск е-рецептів стартував

З 1 листопада в Україні вводять електронний рецепт на наркотичні засоби. Заступниця голови МОЗ із питань цифрового розвитку Марія Карчевич зауважила, що це другий етап запуску електронних рецептів.

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З 2023 року планується запуск електронних рецептів на усі рецептурні препарати. У нас залишилися певні організаційні питання, які потрібно завершити до запуску. Ще є 9 аптек, які мають ліцензію на відпуск наркотичних препаратів, але не підключені до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ),

– зазначила Карчевич.

Та за словами заступниці, наразі комунікація із цими аптеками на фінальному етапі. Інші аптечні заклади уже готові. Тож у МОЗ до запуску готові.

У МОЗ сподіваються, що сервіс буде успішно впроваджений, і медичні працівники й пацієнти використовуватимуть його.

Які процеси мають спростити е-рецепти

Заступниця міністра пояснила, що для медиків – це передусім адміністративне спрощенням. Для пацієнтів – полегшенням певних процесів.

Зараз рецепти на наркотичні препарати мають короткий термін дії. І люди, які потребують складного лікування, наприклад, при онкологічному захворюванні, після інфаркту чи складної операції, мають кожні 10 днів відвідувати лікаря. Тепер перший електронний рецепт можна буде виписати фізично на прийомі, а наступні – дистанційно,

– зазначила Карчевич.

Ця можливість буде також доступною для пацієнтів із хронічними чи затяжними захворюваннями або при необхідності продовження лікування за попередньо встановленим діагнозом та планом лікування.

При чому такий план лікування має бути зазначений як призначення в медичному записі. Винятком, за словами Карчевич, є призначення ліків при проведенні замісної підтримувальної терапії людей з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів.

Заступниця міністра пояснила, як це виглядає на практиці:

Після консультації з лікарем та створення е-рецепта, людина отримає смс із кодом погашення, номером рецепта.

З цим смс вона звертається до аптечного закладу і отримує потрібний препарат.

"Сподіваємось, що з таким інструментом частина медичної допомоги стане більш доступною", – підсумувала Карчевич.

Важливо! У червні Кабмін підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні. Медичний канабіс запобігає стражданням пацієнтів та покращує їхнє лікування. Зокрема, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів.

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