Запуск е-рецептов стартовал

С 1 ноября в Украине вводят электронный рецепт наркотических средств. Заместитель главы Минздрава по вопросам цифрового развития Мария Карчевич отметила, что это второй этап запуска электронных рецептов.

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С 2023 года планируется запуск электронных рецептов на все рецептурные препараты. У нас остались некоторые организационные вопросы, которые нужно завершить до запуска. Еще есть 9 аптек, имеющих лицензию на отпуск наркотических препаратов, но не подключенных к Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ),

– отметила Карчевич.

Но, по словам заместительницы, сейчас коммуникация с этими аптеками на финальном этапе. Остальные аптечные заведения уже готовы. Так что в Минздраве к запуску готовы.

В Минздраве надеются, что сервис будет успешно внедрен, и медицинские работники и пациенты будут использовать его.

Какие процессы должны упростить е-рецепты

Замминистра пояснила, что для медиков – это прежде всего административное упрощение. Для пациентов – облегчение определенных процессов.

В настоящее время рецепты на наркотические препараты имеют короткий срок действия. И люди, нуждающиеся в сложном лечении, например, при онкологическом заболевании, после инфаркта или сложной операции, должны каждые 10 дней посещать врача. Теперь первый электронный рецепт можно будет выписать физически на приеме, а последующие – дистанционно,

– отметила Карчевич.

Эта возможность будет также доступна пациентам с хроническими или затяжными заболеваниями или при необходимости продолжения лечения по предварительно установленному диагнозу и плану лечения.

Причем, такой план лечения должен быть указан как назначение в медицинской записи. Исключением, по словам Карчевич, является назначение лекарства при проведении заместительной поддерживающей терапии людей с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов.

Замминистра объяснила, как это выглядит на практике:

После консультации с врачом и создания е-рецепта человек получит смс с кодом погашения, номером рецепта.

С этим смс он обращается в аптечное заведение и получает нужный препарат.

"Надеемся, что с таким инструментом часть медицинской помощи станет более доступной", – подытожила Карчевич.

Важно! В июне Кабмин поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. Медицинский каннабис предотвращает страдания пациентов и улучшает их лечение. В частности, он облегчает течение более 50 патологических состояний.

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