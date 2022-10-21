С помощью программы "Доступные лекарства" украинцы могут получить необходимые медикаменты безвозмездно или с небольшой доплатой. По информации Минздрава, эта программа продолжает действовать и во время войны.

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Какое лекарство входит в программу

В программу входят лекарственные средства против:
  • сердечно-сосудистых заболеваний;
  • диабета I типа (инсулинозависимый) и II типа;
  • бронхиальной астмы;
  • расстройств психики и поведения;
  • эпилепсии;
  • несахарного диабета;
  • профилактики инфарктов и инсультов;

Как найти подходящую аптеку

Найти правильную аптеку поможет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.
Аптеки, участвующие в программе реимбурсации, можно узнать визуально. Они имеют на дверях наклейку "Здесь есть "Доступное лекарство", а те, где можно получить инсулин, имеют наклейку "+Инсулины".

Программа "Доступные лекарства": самое важное