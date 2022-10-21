С помощью программы "Доступные лекарства" украинцы могут получить необходимые медикаменты безвозмездно или с небольшой доплатой. По информации Минздрава, эта программа продолжает действовать и во время войны.
Интересно Почему таблетки с йодом не всегда эффективны при ядерной угрозе
Какое лекарство входит в программу
В программу входят лекарственные средства против:
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- диабета I типа (инсулинозависимый) и II типа;
- бронхиальной астмы;
- расстройств психики и поведения;
- эпилепсии;
- несахарного диабета;
- профилактики инфарктов и инсультов;
Как найти подходящую аптеку
Найти правильную аптеку поможет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.
Аптеки, участвующие в программе реимбурсации, можно узнать визуально. Они имеют на дверях наклейку "Здесь есть "Доступное лекарство", а те, где можно получить инсулин, имеют наклейку "+Инсулины".
Программа "Доступные лекарства": самое важное
- Необходимые препараты по программе "Доступные лекарства" можно получить только по электронному рецепту. Его должен выписать семейный врач, терапевт или педиатр через электронную систему здравоохранения.
- Пациенты с расстройствами психики также могут бесплатно получать препараты по программе "Доступные лекарства". Чтобы получить препараты бесплатно или с небольшой доплатой, необходимо обратиться к неврологу или психиатру.
- К программе "Доступное лекарство" добавили новые препараты. Речь идет о тех, которые лечат несахарный диабет, расстройства поведения и психики.