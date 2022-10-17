Ядерный шантаж России

В последние недели возросла обеспокоенность из-за периодических отключений российскими оккупантами электроэнергии на Запорожской АЭС, что увеличило риск аварии. А угрозы президента России Владимира Путина, что он использует "все необходимые средства" для победы в войне в Украине, вызвало страх перед ядерной войной.

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Некоторые страны Европы начали накапливать таблетки с йодом, а в аптеках Финляндии начали заканчиваться эти препараты после того, как министерство здравоохранения страны рекомендовало купить всем одну дозу этого лекарства на случай чрезвычайной ситуации.

Как действует йод против радиации

Йодид калия обеспечивает специфическую защиту от одного вида воздействия радиации. Он препятствует щитовидной железе накапливать радиоактивный йод, который может быть высвобожден в атмосферу при ядерной аварии.

Этот радиоактивный материал может повысить риск рака щитовидной железы, если он попадет в организм, например при вдыхании или употреблении зараженной пищи. По данным Всемирной организации здравоохранения, он особенно опасен для детей, и его риск для здоровья может сохраняться в течение многих лет.

Таблетки йода наполняют щитовидную железу стабильной версией йода, чтобы радиоактивное вещество не могло проникнуть накапливаться. Если щитовидная железа накопит йодид калия, она не сможет впитать вредный йод, который возникнет после ядерной аварии. Эти таблетки дешевы и продаются по всему миру.

Недостатки йодида калия

Но йодид калия не защищает всех видов радиоактивных угроз. Ядерное оружие, например, может высвободить множество различных видов радиации и радиоактивных материалов, которые могут повредить многие части тела.

Органы здравоохранения предупреждают, что йодид калия следует принимать только в определенных ядерных чрезвычайных ситуациях, и лучше всего действует, если его принимать до момента воздействия. Но не нужно его принимать для профилактики раньше времени.

Йодид калия может иметь некоторые побочные эффекты, такие как сыпь, воспаление или расстройство желудка. Согласно указаниям Управления по контролю за продуктами и лекарствами США лицам старше 40 лет не нужно принимать этот препарат.