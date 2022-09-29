Для начала следует отметить, что перед ядерной угрозой мы все получим уведомления. Скорее всего, оно будет за 10 – 15 минут до взрыва. Поэтому важно использовать их с пользой.

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Эта статья 24 канала поможет вам построить четкий алгоритм действий как действовать при ядерной угрозе. Однако мы искренне надеемся, что это никогда и никому не пригодится.

Вспышка ядерного взрыва: как использовать несколько секунд, чтобы спастись

Во время ядерного взрыва сначала возникает сильная вспышка, а звук доходит с сильным опозданием. Если вы увидели этот яркий свет, нужно немедленно действовать. Треть всей энергии, которая высвободится при ядерном ударе, доходит к людям как световое и инфракрасное излучение, его пик достигается через секунду после взрыва. Но это излучение может занять до 10 секунд в зависимости от мощности заряда.

Если спрятаться от него сразу, то большинство этой энергии вам не навредит. Укрытие или какую-то защиту следует искать не дальше, чем на расстоянии трех шагов, чтобы попасть туда как можно быстрее.

На улице это может быть кювет на дороге, дерево или любое другое препятствие, которое может оградить вас от света.

это может быть кювет на дороге, дерево или любое другое препятствие, которое может оградить вас от света. Если вы на открытой местности , то нужно упасть на землю лицом вниз. Если капюшон, то натяните его на голову как можно быстрее. Если его нет, нужно использовать для этого верхнюю одежду, чтобы защитить все открытые участки кожи от ожогов.

, то нужно упасть на землю лицом вниз. Если капюшон, то натяните его на голову как можно быстрее. Если его нет, нужно использовать для этого верхнюю одежду, чтобы защитить все открытые участки кожи от ожогов. Если во время удара вы находитесь в авто , остановитесь и не поднимайтесь выше линии ветрового стекла.

, остановитесь и не поднимайтесь выше линии ветрового стекла. Люди, которые будут находиться в помещении во время ядерного удара, должны немедленно отойти от окон. Не забудьте их закрыть и спрячьтесь под ближайшим столом или другими предметами ниже линии окна.

Световое излучение во время ядерного взрыва чрезвычайно быстро оставляет на теле тяжелые ожоги, а из-за резкой смерти нервных окончаний вы не будете чувствовать поражения. Это создает риск дополнительных повреждений кожи.

Ударная волна: где лучше прятаться и что иметь с собой

Самое безопасное место во время ядерной атаки – это укрытие или подвал. Половина энергии ядерного взрыва приходится на ударную волну. Поэтому в эпицентре поражения большинство зданий будут разрушены и это создает опасность пострадать от завалов.

Напомним, что из 340 тысяч жителей Хиросимы погибло около 80 тысяч, в то время как зданий было уничтожено около 70%. Все из-за стандартов строительства в Японии – дома с деревянным каркасом и бумажными стенами – они не так опасны при разрушении, как современные бетонные многоэтажки.

Поэтому подвал в этой ситуации – место более надежное. Жители Хиросимы, которые при взрыве были в укрытиях, выжили даже в эпицентре взрыва. Подвал также лучше ограждает от радиации. Минус такого укрытия – это высокая вероятность обрушения выхода, которая не позволит выйти наружу. Поэтому лучше спускаться в укрытие с запасом пищи и воды.

Радиация: какие дозы опасны и сколько времени стоит прятаться

Гамма-фотоны имеют очень малую длину волны, поэтому хорошо поглощаются воздухом. Следует отметить, что чем больше мощность ядерного заряда, тем выше его будут подрывать над городом. Потому большое количество радиации не попадет на землю. И самая высокая концентрация ее будет в эпицентре взрыва, где разрушатся почти все здания.

В таком случае есть два варианта: вы в подвале и поэтому защищены от радиации, или умерли от взрывной волны. А если вы выжили на открытой местности, то уровень радиации будет настолько низким, что не должен навредить. Поэтому риски облучения несколько переоценивают для тех, кто остался жив.

К тому же радиация – это не яд и его влияние – не всегда смерть. Наше тело абсолютно нормально выдерживает умеренные дозы радиации и иногда справляется и с высокими.

После того, как вы пережили взрыв в убежище, подвале или помещении, лучшим вариантом будет не выходить на улицу в течение суток. А если есть еда и продукты, то лучше переждать несколько дней. Так вы убережетесь от радиационных осадков и пыли – они представляют наибольшую опасность. Самые тяжелые радиационные частицы упадут быстро, а содержащиеся в них опасные изотопы быстро распадаются:

через 7 часов в зоне поражения уровень радиации снизится в 10 раз;

через 49 часов в – 100 раз;

через 14 дней – в 1000 раз;

Через 14 недель уровень радиации станет абсолютно безопасным.

Поэтому лучше находиться в герметичных (без вентиляции, щелей в дверях и окнах) помещениях подольше, или пока не услышите распоряжений от властей.

Отсутствие связи и интернета: где искать информацию

Получить информацию будет сложно. Невероятно интенсивный поток заряженных частиц (электроны, или бета-излучения) создает огромное сменное электромагнитное поле продолжительностью несколько миллисекунд. Для человека оно опасности не несет, но для электроники оказывает разрушительный эффект – он вся сгорит.

Поэтому из-за того, что сегодня нельзя исключать возможность ядерного удара, каждой семье нужно приобрести радио. Оно остается самым надежным и, пожалуй, единственным способом получения информации во время ядерного удара.

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Как выходить на улицу и что стоит одеть на себя

Если вам необходимо выйти на улицу до того времени, когда уровень радиации станет безопасным, то для этого нужно закрыть все участки кожи и органы дыхания. Самым действенным будет использование масок уровня защиты FFP3, которые, к счастью, из-за эпидемии коронавируса остались у многих. Их обязательно нужно менять каждые 3 часа. Таким образом, маска защитит ваши легкие от опасной радиационной пыли. Его вдыхание – это самый большой вред для организма, потому что после оседания в легких он будет травить вас всю жизнь.

На руки наденьте перчатки, а на одежду – дождевик или другой плащ, не пропускающий влагу. Также очень уместным будет использование очков, плотно прилегающих к лицу и бахил на обувь.

Нужно ли пить йод

В сети постоянно появляются статьи, в которых рекомендуют разводить спиртовую настойку йода в молоке для защиты от радиации. Говорят, что это поможет при взрыве ядерного реактора. Скажем сразу: это не так. Пить йод, когда нет выброса радиоактивных элементов, не только бессмысленно, но и небезопасно.

А во время ядерного взрыва он вообще может быть не нужен, поскольку не всегда в результате распространяется радиоактивный йод. Поэтому американские Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют дождаться объявления властей, прежде чем принимать этот препарат.

Кроме того, получить его в нужной дозе достаточно сложно (в лекарственных средствах, которые можно купить в аптеке, масса действующего вещества измеряется в микрограммах, в то время как при радиационной опасности взрослым требуется более ста миллиграммов). Поэтому обычно йодид калия раздают экстренные службы.

При этом следует отметить, что самым эффективным будет принять йодид калия за 12 часов до контакта с радиоактивным йодом, а через сутки его эффективность составит уже 7%. Большие дозы йодида калия могут привести к нежелательным реакциям, поэтому регулярно принимать этот препарат не стоит.

Если выпить спиртовую настойку йода, которой обычно обрабатывают раны, у вас может развиться ожог слизистой горла, пищевода и желудка. В течение короткого времени он может привести к отеку и язвам.

Есть советы разводить спиртовую настойку йода в воде или молоке. Лучше этого тоже не делать, потому что в домашних условиях трудно определить безопасную дозировку йода, которая не повлияет на организм. Избыток йода может вызвать аллергию и нарушения желудка и кишечника. Даже от нескольких капель у человека может возникнуть приступ сильной боли в животе с рвотой и поносом.