За допомогою програми "Доступні ліки" українці можуть отримати необхідні медикаменти безоплатно або з невеликою доплатою. За інформацією МОЗ, ця програма продовжує діяти і під час війни.

До програми входять лікарські засоби проти:
  • серцево-судинних хвороб;
  • діабету І типу (інсулінозалежний) та ІІ типу;
  • бронхіальної астми;
  • розладів психіки та поведінки;
  • епілепсії;
  • нецукрового діабету;
  • профілактики інфарктів та інсультів;

Як знайти відповідну аптеку

Знайти правильну аптеку допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації, можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку "Тут є "Доступні ліки", а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку "+Інсуліни".

Програма "Доступні ліки": найважливіше