Дешевий та поширений у використанні препарат, який вже застосовують у лікуванні інших недуг, виявився ефективним проти COVID-19. Ліки здатні покращувати стан важкохворих пацієнтів та зменшує ризики смертності.

Вчені довели дієвість дексаметазону — порівняно дешевого й поширеного препарату, який можна застосовувати у лікуванні хворих на коронавірус. Клінічні випробування здійснила команда вчених з Оксфордського університету, пише BBC.

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Як проходили випробування препарату

У межах клінічних досліджень дексаметазон приймали близько двох тисяч пацієнтів у лікарнях. Згодом результати їх лікування порівняли з контрольною групою з майже 4 000 людей, які дексаметазон не приймали.

Ефективність у важких випадках хвороби

Фахівці виявили, що в пацієнтів, підключених до апарату штучної вентиляції легень, смертність у групі, яка приймала дексаметазон, знизилася з 40% до 28%. А серед тих, хто потребував кисню, – з 25% до 20%.

Крім того, дослідники зробили прогноз, згідно з яким використання дексаметазону лише у Великій Британії могло б урятувати до 5000 людей, які померли від COVID-19.

А порівняна дешевизна робить його доступним і для країн з низьким рівнем розвитку медицини та складним економічним становищем.

Це єдиний на сьогодні препарат, який показав настільки значне зниження смертності від коронавірусної хвороби. Це значний прорив,

– запевнив автор клінічних випробувань професор Пітер Горбі.