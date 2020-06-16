Дешевый и распространенный в использовании препарат, который применяют в лечении других недугов, оказался эффективным препаратом в лечении коронавирусной болезни. Препарат способен улучшать состояние тяжелобольных пациентов и уменьшает риски смертности.

Клинические испытания осуществила команда ученых из Оксфордского университета, пишет BBC.

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Ученые доказали действенность дексаметазона — сравнительно дешевого и распространенного препарата, который можно применять в лечении больных коронавирусом.

Как проходили испытания препарата

В рамках клинических исследований дексаметазон принимали около двух тысяч пациентов в больницах. Впоследствии результаты их лечения сравнивали с контрольной группой из почти 4 000 людей, которые дексаметазон не принимали.

Эффективность в тяжелых случаях болезни

Специалисты обнаружили, что у пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, смертность в группе, которая принимала дексаметазон, снизилась с 40% до 28%. А среди тех, кто нуждался в кислороде, – с 25% до 20%.

Кроме того, исследователи сделали прогноз, согласно которому применение дексаметазона только в Великобритании могло бы спасти до 5000 людей, которые умерли от COVID-19.

А сравнительная дешевизна делает его доступным и для стран с низким уровнем развития медицины и сложным экономическим положением.

Это единственный на сегодня препарат, который показал столь значительное снижение смертности от коронавирусной болезни. Это значительный прорыв,

– заверил автор клинических испытаний профессор Питер Горби.