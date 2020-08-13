Програму Доступні ліки розширили 8 лікарськими засобами. Тепер реєстр містить 264 позиції лікарських засобів, 85 із них повністю безплатні для пацієнтів.

Про це повідомила Національна служба здоров'я України (НСЗУ).

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Безоплатних "Доступних ліків" стало більше. Оновлено Реєстр лікарських засобів, які підлягають компенсації. Він містить 264 позиції лікарських засобів, 85 з яких – повністю безоплатні для пацієнтів. Це – на 8 лікарських засобів більше, ніж було раніше,

– йдеться у повідомлені.

Станом на 13 серпня в оновленому переліку "Доступних ліків" – 264 лікарські засоби:

Які препарати включені до переліку:

200 препаратів передбачено для лікування серцево-судинних захворювань;

48 – діабету ІІ типу;

15 – бронхіальної астми;

1 – для лікування ревматичних хвороб.

В програму входять ліки як українських виробників – зараз їх 60%, так і іноземних – їх 40%. Зокрема, це виробники з таких країн як Угорщина, Німеччина, Румунія, Польща, Швейцарія, Франція, Ізраїль, Індія.

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У переліку – 85 лікарських засобів, які є повністю безоплатними для пацієнтів.

Категорії безкоштовних препаратів: