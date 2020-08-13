"Доступні ліки" доповнили ще 8 препаратами: категорії безоплатних засобів
Програму Доступні ліки розширили 8 лікарськими засобами. Тепер реєстр містить 264 позиції лікарських засобів, 85 із них повністю безплатні для пацієнтів.
Про це повідомила Національна служба здоров'я України (НСЗУ).
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Безоплатних "Доступних ліків" стало більше. Оновлено Реєстр лікарських засобів, які підлягають компенсації. Він містить 264 позиції лікарських засобів, 85 з яких – повністю безоплатні для пацієнтів. Це – на 8 лікарських засобів більше, ніж було раніше,
– йдеться у повідомлені.
Які препарати включені до переліку:
- 200 препаратів передбачено для лікування серцево-судинних захворювань;
- 48 – діабету ІІ типу;
- 15 – бронхіальної астми;
- 1 – для лікування ревматичних хвороб.
В програму входять ліки як українських виробників – зараз їх 60%, так і іноземних – їх 40%. Зокрема, це виробники з таких країн як Угорщина, Німеччина, Румунія, Польща, Швейцарія, Франція, Ізраїль, Індія.
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У переліку – 85 лікарських засобів, які є повністю безоплатними для пацієнтів.
Категорії безкоштовних препаратів:
- 62 лікарські засоби – для лікування серцево-судинних захворювань;
- 17 – для лікування діабету ІІ типу;
- 6 – для лікування бронхіальної астми.