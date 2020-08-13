"Доступные лекарства" дополнили еще 8 препаратами: категории бесплатных средств
Программу "Доступные лекарства" расширили 8 лекарственными средствами. Теперь реестр содержит 264 позиции лекарственных средств, 85 из них полностью бесплатны для пациентов.
Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).
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Бесплатных "Доступных лекарств" стало больше. Обновлен реестр лекарственных средств, подлежащих компенсации. Он содержит 264 позиции лекарственных средств, 85 из которых – полностью бесплатные для пациентов. Это на 8 лекарственных средств больше, чем было раньше,
– говорится в сообщении.
Какие препараты включены в перечень:
- 200 препаратов предусмотрено для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;
- 48 – диабета II типа;
- 15 – бронхиальной астмы;
- 1 – для лечения ревматических болезней.
В программу входят лекарства как украинских производителей – сейчас их 60%, так и иностранных – их 40%. В частности, это производители из таких стран, как Венгрия, Германия, Румыния, Польша, Швейцария, Франция, Израиль, Индия.
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В перечне 85 лекарственных средств, которые являются полностью бесплатными для пациентов.
Категории бесплатных препаратов:
- 62 лекарственных средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;
- 17 – для лечения диабета II типа;
- 6 – для лечения бронхиальной астмы.