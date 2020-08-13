Программу "Доступные лекарства" расширили 8 лекарственными средствами. Теперь реестр содержит 264 позиции лекарственных средств, 85 из них полностью бесплатны для пациентов.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

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Бесплатных "Доступных лекарств" стало больше. Обновлен реестр лекарственных средств, подлежащих компенсации. Он содержит 264 позиции лекарственных средств, 85 из которых – полностью бесплатные для пациентов. Это на 8 лекарственных средств больше, чем было раньше,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 13 августа в обновленном перечне "Доступных лекарств" – 264 лекарственных средства:

Какие препараты включены в перечень:

200 препаратов предусмотрено для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

48 – диабета II типа;

15 – бронхиальной астмы;

1 – для лечения ревматических болезней.

В программу входят лекарства как украинских производителей – сейчас их 60%, так и иностранных – их 40%. В частности, это производители из таких стран, как Венгрия, Германия, Румыния, Польша, Швейцария, Франция, Израиль, Индия.

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В перечне 85 лекарственных средств, которые являются полностью бесплатными для пациентов.

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