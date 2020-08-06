Бесплатные услуги при инфаркте или инсульте: объяснение НСЗУ
192 медучреждения, оказывающие помощь пациентам при инсульте, и 65 заведений, которые лечат пациентов при остром инфаркте миокарда, заключили договора с Национальной службой здоровья Украины.
Для оказания помощи пациентам с инфарктом и инсультом выплатили медучреждениям 400 млн гривен. Об этом сообщили в НСЗУ.
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В пакет бесплатных услуг по лечению инфаркта и инсульта, пациент получает в медучреждении, входит:
- Диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);
- Проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте);
- Круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;
- Медицинская реабилитация в остром периоде;
- Лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы;
- Лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизовано за средства бюджета (например, стенты);
- Питание в стационарных условиях.
Чтобы получить медицинскую помощь, пациенту нужно вызвать скорую помощь по номеру 103.
Бригада скорой должна доставить пациента в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на оказание услуг по лечению инфаркта или инсульта.
Кроме того, НСЗУ на 2021 год предлагает включить в программу "Доступные лекарства" лекарства для пациентов, у которых был инфаркт или инсульт.