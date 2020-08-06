Безкоштовні послуги при інфаркті чи інсульті: пояснення НСЗУ
192 медзаклади, які надають допомогу пацієнтам при інсульті, та 65 закладів, які лікують пацієнтів при гострому інфаркті міокарду, уклали договори з Національною службою здоров'я України.
Для надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом виплатили медзакладам 400 млн гривень. Про це повідомили в НСЗУ.
Читайте також Інсульт – судинна катастрофа: симптоми, перша допомога і профілактика
До пакета безоплатних послуг з лікування інфаркту та інсульту, який пацієнт отримує в медзакладі, включено:
- Діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);
- Проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті);
- Цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;
- Медична реабілітація в гострому періоді;
- Лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;
- Ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти);
- Харчування в стаціонарних умовах.
Щоб отримати медичну допомогу, пацієнту потрібно викликати швидку допомогу за номером 103.
Бригада швидкої має доставити пацієнта в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту чи інсульту.
Крім того, НСЗУ на 2021 рік пропонує включити до програми "Доступні ліки" ліки для пацієнтів, що мали інфаркт або інсульт.