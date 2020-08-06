192 медзаклади, які надають допомогу пацієнтам при інсульті, та 65 закладів, які лікують пацієнтів при гострому інфаркті міокарду, уклали договори з Національною службою здоров'я України.

Для надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом виплатили медзакладам 400 млн гривень. Про це повідомили в НСЗУ.

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До пакета безоплатних послуг з лікування інфаркту та інсульту, який пацієнт отримує в медзакладі, включено:

Діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);

Проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті);

Цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;

Медична реабілітація в гострому періоді;

Лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;

Ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти);

Харчування в стаціонарних умовах.

Щоб отримати медичну допомогу, пацієнту потрібно викликати швидку допомогу за номером 103.

Бригада швидкої має доставити пацієнта в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту чи інсульту.

Крім того, НСЗУ на 2021 рік пропонує включити до програми "Доступні ліки" ліки для пацієнтів, що мали інфаркт або інсульт.