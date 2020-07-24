10% лекарств в Украине фальсифицированы: Минздрав введет 2D-кодирование препаратов
Министерство здравоохранения и фармпроизводства обсудили вопросы внедрения 2D-кодирования лекарственных средств.
По данным ВОЗ, до 10% лекарственных средств, которые есть на рынке Украины, фальсифицированы. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.
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Принцип 2D-кодирования
2D-кодирование будет осуществляться при производстве препаратов, код сразу вносится в общую систему, и путь лекарственного средства можно будет отслеживать от производства до аптеки.
По словам Степанова, таким образом можно четко проконтролировать наличие фальсифицированных лекарственных средств в украинских аптеках.
Когда введут маркировку
На внедрение 2D- кодирования могут уйти от 2 до 2,5 лет, поскольку некоторым фармпроизводителям нужно переоборудовать производственные линии.
Первыми на 2D-кодирование будут переведены те лекарственные средства, которые входят в правительственную программу Доступные лекарства.