Министерство здравоохранения и фармпроизводства обсудили вопросы внедрения 2D-кодирования лекарственных средств.

По данным ВОЗ, до 10% лекарственных средств, которые есть на рынке Украины, фальсифицированы. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Максим Степанов “Это большой риск для пациентов. Первое, что мы обсудили с фармкомпаниями, – это введение 2D-кодирования лекарственных средств, всех, используемых и зарегистрированных в Украине. Это и украинского, и импортного производства. Такова мировая практика”.

Принцип 2D-кодирования

2D-кодирование будет осуществляться при производстве препаратов, код сразу вносится в общую систему, и путь лекарственного средства можно будет отслеживать от производства до аптеки.

По словам Степанова, таким образом можно четко проконтролировать наличие фальсифицированных лекарственных средств в украинских аптеках.

Когда введут маркировку

На внедрение 2D- кодирования могут уйти от 2 до 2,5 лет, поскольку некоторым фармпроизводителям нужно переоборудовать производственные линии.

Первыми на 2D-кодирование будут переведены те лекарственные средства, которые входят в правительственную программу Доступные лекарства.