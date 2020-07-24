Міністерство охорони здоров'я та фармвиробництва обговорили питання запровадження 2D-кодування лікарських засобів.

За даними ВООЗ, до 10% лікарських засобів, які є на ринку України, фальсифіковані. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

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У МОЗ зазначили, що в Україні маркуватимуть не лише препарати власного виробництва, а й імпортного.

Максим Степанов “Це великий ризик для пацієнтів. Перше, що ми обговорили з фармкомпаніями, – це запровадження 2D-кодування лікарських засобів, усіх, що використовуються і зареєстровані в Україні. Це і українського, і імпортного виробництва. Така світова практика.”

Принцип 2D-кодування

2D-кодування здійснюватиметься під час виробництва препаратів, код одразу вноситься в загальну систему, і шлях лікарського засобу можна буде відстежувати від виробництва до аптеки.

За словами Степанова, таким чином можна чітко проконтролювати наявність фальсифікованих лікарських засобів в українських аптеках.

Коли запровадять маркування

На впровадження 2D- кодування можуть піти від 2 до 2,5 років, оскільки деяким фармвиробникам потрібно переобладнати виробничі лінії.

Першими на 2D-кодування будуть переведені ті лікарські засоби, які входять до урядової програми Доступні ліки.