10% ліків в Україні фальсифіковані: МОЗ запровадять 2D-кодування препаратів
Міністерство охорони здоров'я та фармвиробництва обговорили питання запровадження 2D-кодування лікарських засобів.
За даними ВООЗ, до 10% лікарських засобів, які є на ринку України, фальсифіковані. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.
Читайте також Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
У МОЗ зазначили, що в Україні маркуватимуть не лише препарати власного виробництва, а й імпортного.
Принцип 2D-кодування
2D-кодування здійснюватиметься під час виробництва препаратів, код одразу вноситься в загальну систему, і шлях лікарського засобу можна буде відстежувати від виробництва до аптеки.
За словами Степанова, таким чином можна чітко проконтролювати наявність фальсифікованих лікарських засобів в українських аптеках.
Коли запровадять маркування
На впровадження 2D- кодування можуть піти від 2 до 2,5 років, оскільки деяким фармвиробникам потрібно переобладнати виробничі лінії.
Першими на 2D-кодування будуть переведені ті лікарські засоби, які входять до урядової програми Доступні ліки.