Під час дослідження навіть старші пацієнти з достатнім рівнем вітаміну D мали суттєво нижчий ризик несприятливих клінічних наслідків, враховуючи смерть.

Доктор медичних наук, професор медицини, фізіології, біофізики та молекулярної медицини в Медичній школі Бостонського університету Майкл Ф. Холік провів дослідження про зв'язок вітаміну D та перебігу коронавірусу COVID-19. Воно опубліковане у журналі PLOS ONE.

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У 235 пацієнтів з коронавірусом взяли пробу крові для вимірювання рівню вітаміну D. Також кров аналізували на запальний маркер (С-реактивний білок) і на кількість лімфоцитів. Після цього дослідники порівняли стан пацієнтів із дефіцитом вітаміну D з тими, у кого достатньо вітаміну D.

Пацієнти віком від 40 років, у яких був достатній рівень вітаміну D, мали на 51,5% менше шансів померти від інфекції у порівнянні з тими пацієнтами, які мали дефіцит цього вітаміну.

Холік вважає, що достатня кількість вітаміну D допомагає боротися з наслідками зараження не лише COVID-19, але й іншими вірусами, які викликають захворювання верхніх дихальних шляхів, враховуючи грип.

Це дослідження наводить прямі докази того, що достатній рівень вітаміну D може зменшити ускладнення, враховуючи цитокініновий шторм та смерть від COVID-19,

– заявив він.

За словами професора, це дослідження пропонує просту та економічно вигідну стратегію для покращення боротьби з коронавірусом та усіма його наслідками.

Оскільки дефіцит і нестача вітаміну D поширені серед дітей та дорослих зі США та усього світу, аби зменшити ризик зараження та ускладнень від COVID–19, розумним рішенням буде приймати добавку вітаміну D,

– додав Холік.

Чому не можна вживати вітамін D для профілактики

Зауважте, що приймати будь-які вітаміни "для профілактики" або "про всяк випадок" не можна! Нестачу вітаміну D можна визначити за допомогою аналізів.

Якщо людина має дефіцит конкретної речовини, то вживати вітаміни необхідно за призначенням лікаря.

Самостійне призначення вітамінів може призвести до гіпервітамінозу – підвищення рівня певного вітаміну. Це провокує різноманітні порушення в роботі організму, а іноді й захворювання.



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