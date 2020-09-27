Во время исследования даже старшие пациенты с достаточным уровнем витамина D имели существенно более низкий риск неблагоприятных клинических последствий, учитывая смерть.

Доктор медицинских наук, профессор медицины, физиологии, биофизики и молекулярной медицины в Медицинской школе Бостонского университета Майкл Ф. Холик провел исследование о связи витамина D и течения коронавируса COVID-19. Оно опубликовано в журнале PLOS ONE.

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У 235 пациентов с коронавирусом взяли пробу крови для измерения уровня витамина D. Также кровь анализировали на воспалительный маркер (С-реактивный белок) и на количество лимфоцитов. После этого исследователи сравнили состояние пациентов с дефицитом витамина D с теми, у кого достаточно витамина D.

Пациенты в возрасте от 40 лет, у которых достаточный уровень витамина D, имели на 51,5% меньше шансов умереть от инфекции по сравнению с теми пациентами, у которых был дефицит этого витамина.

Холик считает, что достаточное количество витамина D помогает бороться с последствиями заражения не только COVID-19, но и другими вирусами, которые вызывают заболевания верхних дыхательных путей, учитывая грипп.

Это исследование приводит прямые доказательства того, что достаточный уровень витамина D может уменьшить осложнения, учитывая цитокининовым шторм и смерть от COVID-19,

– заявил он.

По словам профессора, это исследование предлагает простую и экономически выгодную стратегию для улучшения борьбы с коронавирусом и всеми его последствиями.

Поскольку дефицит и недостаток витамина D распространены среди детей и взрослых из США и всего мира, чтобы уменьшить риск заражения и осложнений от COVID-19, разумным решением будет принимать добавку витамина D,

– добавил Холик.

Почему нельзя употреблять витамин D для профилактики

Заметьте, что принимать любые витамины "для профилактики" или "на всякий случай" нельзя! Недостаток витамина D можно определить с помощью анализов.

Если у человека дефицит конкретного вещества, то употреблять витамины необходимо по назначению врача.

Самостоятельное назначение витаминов может привести к гипервитаминозу – повышение уровня определенного витамина. Это провоцирует различные нарушения в работе организма, а иногда и заболевания.



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