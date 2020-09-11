У Покровську, що на Донеччині, померла від коронавірусу головна лікарка міської лікарні. Наталії Кандибко було 62 роки.

Скільки медиків інфікувались коронавірусом

Про смерть очільниці медичного закладу повідомила пресслужба Покровської міської ради у фейсбуці.

Важливо Україна перейшла межу 3 тисячі хворих: детально про поширення COVID-19

Серед українських медиків щодня виявляють інфікованих коронавірусом. Зокрема, за останню добу COVID-19 підтвердили у 142 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 12 605 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 8,6%.



Точної кількості померлих від вірусу медиків назвати не можна. Адже у МОЗ давно не повідомляли конкретних даних. Відомо, що СOVID-19 обірвав життя щонайменше 98 медичних працівників.

Яка ситуація в Україні

Наразі на Донеччині зафіксували 1 942 випадки інфікування коронавірусом, 27 випадків – летальних. Від недуги одужав 941 пацієнт. За останню добу діагноз COVID-19 поставили 90 людям.

Загалом в Україні на коронавірус захворіли 148 756 людей, померли – 3 076 осіб. Одужали 67 005 хворих. За останню добу кількість нових випадків вперше перетнула позначку у 3 тисячі і становила 3 144.