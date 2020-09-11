В Покровске Донецкой области умерла от коронавируса главный врач городской больницы. Наталье Кандыбко было 62 года.

Сколько медиков заразились коронавирусом

О смерти руководительницы медицинского учреждения сообщила пресс-служба Покровского городского совета в Фейсбуке.

Важно Украина перешла границу в 3 тысячи больных: подробно о распространении COVID-19

Среди украинских медиков ежедневно выявляют инфицированных коронавирусом. В частности, за последние сутки COVID-19 подтвердили у 142 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 12 605 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 8,6%.

Точного количества умерших от вируса медиков назвать нельзя. Ведь в Минздраве давно не сообщали конкретных данных. Известно, что СOVID-19 оборвал жизнь по меньшей мере 98 медицинских работников.

Какая ситуация в Украине

Сейчас в Донецкой области зафиксировали 1 942 случая инфицирования коронавирусом, 27 случаев – летальных. От недуга выздоровел 941 пациент. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 90 людям.

В целом в Украине коронавирусом заболели 148 756 человек, умерли – 3 076 человек. Выздоровели 67 005 больных. За последние сутки количество новых случаев впервые пересекло отметку в 3 тысячи и составило 3 144.