Дефіцит вітаміну B12 може викликати нервові та психічні розлади, які без лікування можуть прогресувати й призводити до необоротних наслідків.

На щастя, якщо розпізнати симптоми вчасно, з ними можна ефективно боротися пише The New York Times.

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Джерела вітаміну В12

Вітамін B12 необхідний для правильного формування еритроцитів, функціонування нервової системи й синтезу ДНК. Він присутній, перш за все, в рибі, м'ясі, яйцях і молочних продуктах, а також в деяких сухих сніданках і продуктах, які містять дріжджі.

У веганів, які не вживають продукти тваринного походження, з часом може розвинутися дефіцит вітаміну B12, якщо вони не приймають вітамінні добавки. Однак у двох третинах випадків дефіцит вітаміну В12 спостерігається у літніх людей, оскільки цей вітамін у них погано засвоюється з харчами та вони не отримують його в достатній кількості.

Симптоми дефіциту В12

Дефіцит вітаміну B12 може викликати цілий ряд симптомів, в тому числі втома, слабкість, запор, втрату апетиту і ваги. Крім того, при його браку може спостерігатися депресія, дезорієнтація, деменція, погіршення пам'яті й рани в роті або на язику.



У вегетаріанців більший ризик дефіциту вітаміну В12 / Фото unsplash

Дефіцит B12 також може призводити до певної форми анемії – мегалобластної або пернициозної. Її також здатний викликати дефіцит фолієвої кислоти – ще одного вітаміну групи B. Якщо при аналізі крові виявляється анемія, то слід перевірити рівень обох вітамінів в організмі.

Однак деякі неврологічні симптоми можуть виникати і при відсутності анемії. Дефіцит вітаміну В12 слід починати лікувати, як можна раніше, щоб уникнути виникнення незворотних наслідків для здоров'я.

В кого найчастіше виникає дефіцит В12

Особливо сприйнятливими до дефіциту B12 є літні люди, оскільки у них частіше спостерігається зниження секреції соляної кислоти в шлунку, що ускладнює засвоєння вітаміну.

Також сприйнятливими до дефіциту вітаміну В12 є люди зі шлунково-кишковими розладами, такими як целіакія або хвороба Крона, а також ті, хто різко скидав вагу або піддавався хірургічного втручання в області шлунково-кишкового тракту. Крім того, від нестачі вітаміну В12 можуть страждати й люди, які вживали певні препарати проти печії або метформін.