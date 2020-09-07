Дефицит витамина B12 может вызвать нервные и психические расстройства, которые без лечения могут прогрессировать и приводить к необратимым последствиям.

К счастью, если распознать симптомы вовремя, с ними можно эффективно бороться, пишет The New York Times.

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Источники витамина В12

Витамин B12 необходим для правильного формирования эритроцитов, функционирования нервной системы и синтеза ДНК. Он присутствует, прежде всего, в рыбе, мясе, яйцах и молочных продуктах, а также в некоторых сухих завтраках и продуктах, которые содержат дрожжи.

У веганов, не употребляющих продукты животного происхождения, со временем может развиться дефицит витамина B12, если они не принимают витаминные добавки. Однако в двух третях случаев дефицит витамина В12 наблюдается у пожилых людей, поскольку этот витамин у них плохо усваивается с продуктами и они не получают его в достаточном количестве.

Симптомы дефицита В12

Дефицит витамина B12 может вызвать целый ряд симптомов, в том числе усталость, слабость, запор, потерю аппетита и веса. Кроме того, при его нехватке может наблюдаться депрессия, дезориентация, деменция, ухудшение памяти и раны во рту или на языке.



У вегетарианцев более высокий риск дефицита витамина В12 / Фото unsplash

Дефицит B12 также может приводить к определенной форме анемии – мегалобластной или пернициозной. Ее также способен вызвать дефицит фолиевой кислоты – еще одного витамина группы B. Если при анализе крови выявляется анемия, то следует проверить уровень обоих витаминов в организме.

Однако некоторые неврологические симптомы могут возникать и при отсутствии анемии. Дефицит витамина В12 следует начинать лечить, как можно раньше, чтобы избежать возникновения необратимых последствий для здоровья.

У кого чаще всего возникает дефицит В12

Особенно восприимчивы к дефициту B12 пожилые люди, поскольку у них чаще наблюдается снижение секреции соляной кислоты в желудке, что затрудняет усвоение витамина.

Также восприимчивыми к дефициту витамина В12 являются люди с желудочно-кишечными расстройствами, такими как целиакия или болезнь Крона, а также те, кто резко сбрасывал вес или подвергался хирургическому вмешательству в области желудочно-кишечного тракта. Кроме того, от недостатка витамина В12 могут страдать и люди, которые употребляли определенные препараты против изжоги или метформин.