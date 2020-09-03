Здоровое питание – это точно не диеты и строгие ограничения, если говорить про интуитивное питание – это тоже не идеальная формула, ведь многие люди злоупотребляют этим принципом, когда хотят съесть очередную конфету. Какова же идеальная формула здорового питания?

Британская ассоциация диетологов опубликовала статью про осознанное питание, основными тезисами поделилась врач Мария Гунькало.

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Осознанное питание — это подход к еде, который фокусируется на полном присутствии во время еды,

– говорится в статье.

Во время приема пищи большинство людей концентрируется на соцсетях, телефоне, просмотре видео; перекусы на ходу/по дороге домой и тд. Чаще всего это приводит к перееданию, проблемам с весом, расстройствам желудочно-кишечного тракта и пищевого поведения.

Советы, которые помогут сделать питание осознанным:

Слушайте свой организм.

Ешьте, когда чувствуете голод. Иногда эмоции могут вызывать голод, когда вы не голодны, научитесь различать эти чувства, выпейте воды. Эмоциональный голод чаще наступает внезапно, тогда как физический голод нарастает со временем. Эмоциональный создает тягу к определенной пище; физический будет насыщен любой пищей.

Старайтесь избегать периодов сильного голода и переедания.

Спланируйте заранее меню на день, что и где вы будете есть. Следуйте регулярному приему пищи. Это поможет регулировать уровень голода, что положительно повлияет на поведение и выбор пищи.



Осознанное питание близко к интуитивному / Фото Unsplash

Выбирайте еду сознательно, питайтесь разнообразно.

Включите в рацион все группы продуктов (овощи, фрукты, злаки, мясо, рыба, молочку). Сладости, фастфуд, вредная еда может иногда быть в рационе; если например, вы пошли в ресторан, поехали на отдых или в гостях — позвольте себе съесть что-то по вашему мнению не полезно, не создавайте узких рамок.

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Ешьте медленно.

Это позволяет почувствовать насыщение лучше, не спешите, хорошо пережевывайте пищу и находите время для паузы во время еды.

И главное – не отвлекайтесь!

Старайтесь не есть, находясь мыслями в ноутбуке, телефоне. Лучше расслабиться и насладиться едой.

Такой подход может не подходить для людей с расстройствами пищевого поведения и анорексией из-за их потребности "отвлечься", а не повысить осведомленность о поведении пищи.⠀